آرسين فينغر يصدر بيانا قويا حول مقترح خصخصة كأس العالم

وكان جياني إنفانتينو صاحب فكرة تخصيص أرباح في كأس العالم لصالح مستثمرين من القطاع الخاص، مما تسبب في غضب شديد ضده من الاتحادات القارية.
وبعد ذلك ألغى إنفانتينو مقترحه وبرغم ذلك بات استمراره في رئاسة فيفا محل شك كبير بعدما قرر الاتحاد الإنجليزي والويلزي سحب ثقتهم منه وهو ما يشير إلى احتمالية جر باقي الاتحادات حول هذا الأمر.
ونشر آرسين فينغر بيانا عن تلك الأحداث نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأحداث الأخيرة في الفيفا تستوجب توضيحا مني لأنني رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا".
أكمل: "كما أنني أشرف مع فريقي على تحليلات بيانات المباريات ومركز التدريب الإلكتروني التابع للفيفا وتطوير تعليم الشباب من خلال 60 أكاديمية في 60 دولة بالإضافة إلى مسابقات الشباب حول العالم".
وأردف: "كما أنني مستشار فني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم أشارك هذه الخطة والمقترح الذي وضعه إنفانتينو وعلمت بالمشروع لأول مرة من خلال الإعلام".
وأتم: "كان قرار سحب المشروع ضرورة حتمية ولا جدال في ذلك لأنني أؤمن إيمانا شديدا باستقلالية الفيفا التي تخدم رياضتنا بالتزام وشفافية ونزاهة".
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