فضائح التحكيم في المونديال تتكشف.. قرار خاطئ جديد لصالح الأرجنتين

الوكيل الإخباري- أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" اليوم الثلاثاء، بأن قرار طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو، خلال المباراة ضد الأرجنتين، في دور الثمانية لكأس العالم 2026، لم يكن صحيحا.



وتعرض بريل إمبولو للطرد بعد تطبيق قاعدة "الهوية الخاطئة" بشكل خاطئ.

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وتلقى إمبولو بطاقة صفراء ثانية في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، وبعد ذلك سجل منتخب الأرجنتين هدفين في الشوطين الإضافيين ليفوز على سويسرا (3-1) في كانساس سيتي.



وكان المهاجم السويسري البالغ من العمر 29 عاما، سقط على الأرض إثر تدخل من لياندرو باريديس، وأشهر حكم الساحة البرتغالي جواو بينيرو في البداية البطاقة الصفراء في وجه لاعب خط الوسط الأرجنتيي.



لكن حكم تقنية الفيديو (VAR) أبلغ حكم الساحة بأن باريديس لم يرتكب أي مخالفة، ليشهر بينيرو البطاقة الصفراء لإمبولو لادعاء السقوط.



وأشار "إيفاب - IFAB" إلى أنه في حين يمكن لتقنية الفيديو (VAR) التدخل في حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب عند إشهار البطاقة للاعب الخطأ، إلا أنه لا يمكن استخدامها لمراجعة المخالفة نفسها.



وأوضح: "لا يمكن مراجعة البطاقة الصفراء، إلا لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة التي تمت معاقبته عليها، ولا يمكن مراجعة المخالفة نفسها أو تغييرها".



وأضاف: "لقد لقي استخدام بند الخطأ في تحديد الهوية للتعامل مع التمثيل، خلال كأس العالم 2026، استحسانا كبيرا، وسيتم تضمينه في المراجعة التفصيلية لبروتوكول حكم الفيديو المساعد. ومع ذلك، لا يجوز استخدامه على هذا النحو حتى الانتهاء من تلك المراجعة".



ووصف المدير الفني للمنتخب السويسري مراد ياكين القاعدة التي استند إليها طرد بريل إمبولو بأنها "غير مقبولة"، بقوله: "لقد دمرت مباراتنا اليوم. علينا تقبل الأمر، لكن من المؤلم الخسارة بهذه الطريقة".



وأضاف: "لا أعرف من وضع هذا القانون. لقد عوقبنا بسبب قرار تحكيمي خاطئ. هذا أمر غير مقبول. لا ينبغي أن يكون لهذا القانون وجود في ربع نهائي كأس العالم".



وتعرض المنتخب الأرجنتيني لضغوطات كبيرة للاعتقاد بأنه حظي بالانحياز التحكيمي لصالحه في مونديال 2026، منذ مباراته الأولى ضد الجزائر، وعدم طرد قائد "التانغو" ليونيل ميسي بعد تدخله القوي ضد الجزائري عيسى مندي، وحتى المباراة النهائية.



واعتبر الملايين حول العالم وصول مشاركة الأرجنتين غير عادلة، وتم إطلاق عريضة على موقع إلكتروني خاص للاحتجاج على استمرار مشاركة أبطال العالم في البطولة، والمطالبة باستبعاد ميسي وزملائه قبل مباراة الدور نصف النهائي للمونديال مباشرة، ضد نظيره الإنجليزي.