تجديد عقد بوتشيتينو مدربا لمنتخب أميركا لكرة القدم حتى كأس العالم 2030

وتولى الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما، والذي يفضل أسلوب كرة القدم الهجومي المعتمد على الضغط العالي، تدريب المنتخب الأميركي في عام 2024 بعد انفصاله عن تشيلسي، بعقد حتى كأس العالم 2026.
وقال الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الأميركي للعبة جيه.تي باتسون في بيان صحفي "يؤمن ماوريسيو وفريقه بمستقبل كرة القدم في الولايات المتحدة، ومشروعنا الجديد يسمح لنا بالبناء على التقدم الذي حققه المنتخب الأمريكي لكرة القدم وزخم كرة القدم في أميركا".
وتحت قيادة بوتشيتينو، تصدرت الولايات المتحدة مجموعتها في كأس العالم متقدمة على أستراليا وباراجواي وتركيا، برصيد ست نقاط وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ مشاركاته في البطولة.
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