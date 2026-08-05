فيغو يشن هجوما حادا على إنفانتينو ويطالب بإقالته

الوكيل الإخباري- انضم لاعب كرة القدم السابق البرتغالي لويس فيغو إلى قائمة المنتقدين لرئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني إنفانتينو، مطالبا برحيله الفوري في أعقاب خطة استثمارية لكأس العالم.



وكتب أسطورة كرة القدم البرتغالية في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بإمكاني كتابة عشرة آلاف كلمة عن مشاكل الفيفا، لكن الحل يتطلب فقط ثلاث كلمات: يجب أن يرحل إنفانتينو".

اضافة اعلان



وأضاف: "لطالما عشقت كرة القدم طوال حياتي، كنت لاعبا محترفا لمدة عشرين عاما. وصدقوني، لقد قابلت بعض المحتالين خلال مسيرتي في هذه اللعبة. لكن ما رأيته ينكشف خلال الأيام العشرة الماضية هو أدنى وأدنى وأكثر سلوك مخادع وأناني رأيته في حياتي".



نشر المقال اليوم الأربعاء، في نفس اليوم الذي أدانت فيه رابطة الدوريات الأوروبية خطة المستثمرين، وفي الوقت الذي أفادت فيه التقارير باستدعاء إنفانتينو لمسؤولي الفيفا إلى المغرب لعقد اجتماع طارئ في أعقاب ردود فعل غاضبة واسعة النطاق.



وقال فيغو الذي كان قد دعم إنفانتينو في البداية، إنه "قد أساء إلى منصب رئيس الفيفا الذي وعد بتعزيزه، لقد كذب وخدع وحاول تحقيق مكاسب شخصية على حساب اللعبة التي من المفترض أن يخدمها".



وأضاف اللاعب الدولي السابق الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم: "لقد خسر دعم كبار موظفيه، وأقرب مستشاريه، والغالبية العظمى من الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لهذه الرياضة، وحتى، على ما يبدو، الفائز بجائزة الفيفا للسلام (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)".



وقال فيغو أيضا: "لقد فات الأوان لإنقاذ كرامته، لكن لم يفت الأوان لإنقاذ كرة القدم. يجب أن يرحل. الآن".



وكان الفيفا قد أعلن الأسبوع الماضي أنه في انتظار الموافقة، سينشئ شركة باسم "فيفا فورورد إنتربرايز" للإشراف على حقوقه التجارية وإدارة البطولات التي يقودها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الاستثمار فيها بنسبة 20 بالمئة.



وقدرت قيمة الشركة بـ20 مليار دولار.



وتم سحب الخطة في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، ويواجه إنفانتينو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2016 ويرغب في إعادة انتخابه في مارس المقبل لولاية أخيرة مدتها أربع سنوات، ضغوطا هائلة.