مانشيني يعود "لاستعادة كبرياء" إيطاليا

ويعود مانشيني إلى قيادة منتخب إيطاليا بعد تجربة سابقة ناجحة، قاد خلالها "الآتزوري" لمدة 5 سنوات، ونجح في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، عقب الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
ويعود المدرب المخضرم إلى قيادة منتخب بلاده بعد رحيله عن منصبه في عام 2023، عندما قرر خوض تجربة جديدة مع المنتخب السعودي.
وقال مالاجو خلال مؤتمر صحفي: "رأيت أن روبرتو مانشيني هو الشخص الأفضل لتولي تدريب المنتخب الإيطالي".
كما أكد رئيس الاتحاد الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مديرا فنيا للاتحاد، في خطوة تهدف إلى منح الجهاز الإداري والفني مزيدا من الاستقرار والخبرة، بعد الأزمات التي شهدها الاتحاد خلال الأيام الماضية.
وتأتي هذه التغييرات بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة داخل الاتحاد الإيطالي، بدأت بتعثر ملف أندريا بيرلو، قبل أن يعلن باولو مالديني وليوناردو رحيلهما عن منصبيهما بعد فترة قصيرة من توليهما المسؤولية.
وبعودة مانشيني إلى مقعد المدير الفني، وانضمام رانييري إلى الهيكل الإداري، يأمل الاتحاد الإيطالي في إنهاء حالة التخبط التي عاشها "الآتزوري" مؤخرا، وبناء مشروع جديد يعيد المنتخب إلى الواجهة الأوروبية والعالمية خاصة بعد الغياب عن النسخ الثلاث الماضية من كاس العالم.
-
أخبار متعلقة
-
فضائح التحكيم في المونديال تتكشف.. قرار خاطئ جديد لصالح الأرجنتين
-
الحكم سلافكو فينسيتش يعتزل التحكيم بعد أسبوع من إدارة نهائي كأس العالم
-
الكشف عن هدية ميسي لزملائه عقب خسارة نهائي كأس العالم
-
داني أولمو يهاجم أيالا ويرفض اعتذاره بعد نهائي كأس العالم
-
رودري من منصة التتويج بكأس العالم إلى غرفة العمليات
-
اتهامات بالتستر على تدخل ترامب.. النرويج تلاحق رئيس "الفيفا"
-
كشف موعد تقديم زين الدين زيدان مدربا لفرنسا
-
بعد أحداث النهائي المثيرة.. إنفانتينو يوجه رسالة للأرجنتين