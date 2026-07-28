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مانشيني يعود "لاستعادة كبرياء" إيطاليا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو، اليوم الثلاثاء، تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا لمنتخب "الآتزوري".

ويعود مانشيني إلى قيادة منتخب إيطاليا بعد تجربة سابقة ناجحة، قاد خلالها "الآتزوري" لمدة 5 سنوات، ونجح في التتويج بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، عقب الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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ويعود المدرب المخضرم إلى قيادة منتخب بلاده بعد رحيله عن منصبه في عام 2023، عندما قرر خوض تجربة جديدة مع المنتخب السعودي.


وقال مالاجو خلال مؤتمر صحفي: "رأيت أن روبرتو مانشيني هو الشخص الأفضل لتولي تدريب المنتخب الإيطالي".

كما أكد رئيس الاتحاد الإيطالي تعيين كلاوديو رانييري مديرا فنيا للاتحاد، في خطوة تهدف إلى منح الجهاز الإداري والفني مزيدا من الاستقرار والخبرة، بعد الأزمات التي شهدها الاتحاد خلال الأيام الماضية.


وتأتي هذه التغييرات بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة داخل الاتحاد الإيطالي، بدأت بتعثر ملف أندريا بيرلو، قبل أن يعلن باولو مالديني وليوناردو رحيلهما عن منصبيهما بعد فترة قصيرة من توليهما المسؤولية.


وبعودة مانشيني إلى مقعد المدير الفني، وانضمام رانييري إلى الهيكل الإداري، يأمل الاتحاد الإيطالي في إنهاء حالة التخبط التي عاشها "الآتزوري" مؤخرا، وبناء مشروع جديد يعيد المنتخب إلى الواجهة الأوروبية والعالمية خاصة بعد الغياب عن النسخ الثلاث الماضية من كاس العالم.

 
 


gnews

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