الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة

الوكيل الإخباري - طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الخميس، بتحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال إسرائيلي على استهدافها المقصود للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأعرب الاتحاد، عبر بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء، عن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين والدوليين العاملين في فلسطين الذين تم استهدافهم.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تعويضات للمؤسسات الإعلامية عن الخسائر المادية التي لحقت بها.



وأشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفت ليلة 11 مايو/ أيار الجاري برج "الجوهرة" بمدينة غزة، وهو يضم مكاتب 13 مؤسسة إعلامية ومنظمة غير حكومية، أبرزها الوكالة الوطنية للإعلام، وصحيفة فلسطين، وقناة العربي.



كما استهدفت، الأربعاء، برج "الشروق" في المدينة، ويضم مكاتب ومقار 15 مؤسسة إعلامية، منها قناة "روسيا اليوم"، والتلفزيون الألماني ZDF، وتلفزيون دبي.



وقال أمين عام الاتحاد، أنطوني بيلانجي، في البيان: "نتضامن مع جميع الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في هذه الأوقات الصعبة".



وتابع: "على المجتمع الدولي ألا يتعامى عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والاستهداف المقصود للمؤسسات الإعلامية والصحفيين".



وشدد على ضرورة "القيام بتحركات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم على المستوى الدولي".



وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم الاتحاد شكويَـيْـن إلى مقرري الأمم المتحدة ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وفشلهم في إجراء تحقيق فعال في قتل الصحفيين.

الأناضول