انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار و20 قرشا، ليبلغ 81.500 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 78.200 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 93.4 و72.2 و54.9 دينارا على التوالي.

