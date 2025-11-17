الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !

07:45 م

الوكيل الإخباري- علق وزير العمل الأسبق نضال البطاينة على ما حصل مع ابنه فيصل البالغ من العمر 9 سنوات، بعد أن واجه سؤالاً غريباً في امتحان جغرافيا بمدرسته، قائلاً: "جاءني ابني فيصل بهذا السؤال الذي أجاب عليه بـ 'لا أعرف'، ونال علامة صفر نظير ذلك، وحقيقة سررت بإجابته وقلت له 'هيك مظبطة بدها هيك ختم'". اضافة اعلان





والسؤال: "اشرح بكلماتك ماذا تعرف عن رقصة المراوح التي تتقنها الفتيات في كوريا". وأجاب الطفل بعفوية قائلاً: "لا أعرف".



واعتبر معلقون ان هذه المناهج والاسئلة لا تسمن ولا تغني من معلومة ولا تثري معلومات الطلبة .