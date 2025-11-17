الإثنين 2025-11-17 08:40 م
 

الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !

الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !
الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !
 
الإثنين، 17-11-2025 07:45 م
الوكيل الإخباري-  علق وزير العمل الأسبق نضال البطاينة على ما حصل مع ابنه فيصل البالغ من العمر 9 سنوات، بعد أن واجه سؤالاً غريباً في امتحان جغرافيا بمدرسته، قائلاً: "جاءني ابني فيصل بهذا السؤال الذي أجاب عليه بـ 'لا أعرف'، ونال علامة صفر نظير ذلك، وحقيقة سررت بإجابته وقلت له 'هيك مظبطة بدها هيك ختم'".اضافة اعلان


والسؤال: "اشرح بكلماتك ماذا تعرف عن رقصة المراوح التي تتقنها الفتيات في كوريا". وأجاب الطفل بعفوية قائلاً: "لا أعرف".

واعتبر معلقون ان هذه المناهج والاسئلة لا تسمن ولا تغني من معلومة ولا تثري معلومات الطلبة .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة نصائح ذهبية لأسنان بيضاء مثالية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

أخبار محلية الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

ب

فلسطين غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

منوعات دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

ا

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تبحث تطوير آليات العمل البرلماني وتطلق مبادرة للتواصل مع الشباب

ب

فلسطين بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو الأخير

عربي ودولي رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو رونالدو



 
 





الأكثر مشاهدة