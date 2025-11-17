الوزير البطاينة : منيح ابني أخذ صفر !

والسؤال: "اشرح بكلماتك ماذا تعرف عن رقصة المراوح التي تتقنها الفتيات في كوريا". وأجاب الطفل بعفوية قائلاً: "لا أعرف".
واعتبر معلقون ان هذه المناهج والاسئلة لا تسمن ولا تغني من معلومة ولا تثري معلومات الطلبة .
