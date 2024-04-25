المومني: الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز الأحزاب القوية عن غيرها

الوكيل الإخباري - رصد

كشف أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز الأحزاب القوية والمنظمة عن غيرها من الأحزاب الموجودة حاليا.



وقال المومني اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الانتخابات هي استحقاق مهم لاختبار ما تم إنجازه في منظومة التحديث السياسي وفق قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين اللذين جاءا وفق الطموحات لأغلب القوى السياسية.



وأضاف أن هناك أحزاب قوية ستتجاوز نسبة العتبة المحددة في قانون الانتخابات وهناك أحزاب لن تستطيع تجاوز هذه النسبة، مؤكدا أن الأحزاب تسعى للوصول إلى السلطة والبرلمان عن طريق الانتخابات.



وأشار المومني إلى مشاركة واسعة للشباب والمرأة في الأحزاب وأن الانتخابات المقبلة ستشهد أعدادا غير مسبوقة للشباب والمرأة في مجلس النواب، متوقعا أن يتراوح عدد البرلمانيات في البرلمان المقبل بين 28-30 برلمانية ومثلها من الشباب.



وبيّن أن هاجس الخوف من الانتساب للأحزاب والانخراط في برامج عملها السياسية تلاشى بعد صدور قانون الأحزاب ومنع ملاحقة كل من ينتسب للأحزاب وتشجيع الدولة المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة السياسية.



وكان أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.



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