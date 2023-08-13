الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم - جدول

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

شاهد : عاصفة غبارية في المفرق - فيديو

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الأحد، 13-08-2023 02:10 م

الحوامدة : 80 % من جماهير الوحدات تؤيد المشاركة بالملحق الآسيوي

82023139225420039168


الوكيل الإخباري - قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، السبت، إن 80 بالمئة من جماهير الوحدات تؤيد المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأضاف الحوامدة لبرنامج نبض البلد أن تأجيل قرار المشاركة في الملحق من عدمه يعود إلى انشغال الفريق بمباراة كأس السوبر أمام الفيصلي، مؤكدا أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هم من "صعدوا" من مشاركة الوحدات.

وأضاف الحوامدة لبرنامج نبض البلد أن تأجيل قرار المشاركة في الملحق من عدمه يعود إلى انشغال الفريق بمباراة كأس السوبر أمام الفيصلي، مؤكدا أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هم من "صعدوا" من مشاركة الوحدات.

واستغرب الحوامدة أن 6 من أعضاء مجلس إدارة الوحدات قدموا استقالاتهم، عقب موافقة مجلس الادارة على قرار مشاركة الفريق في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء بعد أن أعلن نادي الوحدات الخميس الماضي، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يضم لاعبا فلسطينيا يحمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرّر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر الاحتلال يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.

وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل إلى اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023139463302607686

بونو يرد على موقف ريال مدريد

820231393725162447419

بايرن ميونخ يسقط بثلاثة أمام لايبزيغ في كأس السوبر الألماني

82023139364885757750 (1)

بيلينغهام يضع أولى بصماته ويقود ريال مدريد للفوز على بلباو

82023139121982962065

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع بديل حارسه كورتوا

820231385840245401756

الكشف عن قائد توتنهام الجديد

820231385537107581841

المغرب - حكم بسجن برلماني وصحفي بعد فضيحة تذاكر مونديال قطر

أخبار متعلقة
7202320163532421322958

الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا.. والمغرب يتراجع

720232010432280410879

إصدار جدول الأسابيع الأولى من مباريات دوري المحترفين

720232010218400355913

بعثة نادي الحسين تتوجه إلى اسطنبول لإقامة معسكر تدريبي

720232091946151633013

تواجد سعودي.. أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

7202318152210450437066

قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان