الحوامدة : 80 % من جماهير الوحدات تؤيد المشاركة بالملحق الآسيوي

الوكيل الإخباري - قال رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، السبت، إن 80 بالمئة من جماهير الوحدات تؤيد المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.



وأضاف الحوامدة لبرنامج نبض البلد أن تأجيل قرار المشاركة في الملحق من عدمه يعود إلى انشغال الفريق بمباراة كأس السوبر أمام الفيصلي، مؤكدا أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هم من "صعدوا" من مشاركة الوحدات.



وأضاف الحوامدة لبرنامج نبض البلد أن تأجيل قرار المشاركة في الملحق من عدمه يعود إلى انشغال الفريق بمباراة كأس السوبر أمام الفيصلي، مؤكدا أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هم من "صعدوا" من مشاركة الوحدات.



واستغرب الحوامدة أن 6 من أعضاء مجلس إدارة الوحدات قدموا استقالاتهم، عقب موافقة مجلس الادارة على قرار مشاركة الفريق في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



جاء بعد أن أعلن نادي الوحدات الخميس الماضي، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يضم لاعبا فلسطينيا يحمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي.



ومن المقرّر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر الاحتلال يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.



وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل إلى اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

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