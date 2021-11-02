الرمثا يدعو جماهيره لمتابعة مباراة الحسم عبر شاشة ضخمة

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- أنس عشاأعلن نادي الرمثا عن التجهيز لتجمع جماهيري ضخم لمتابعة مباراة الفريق مع الجزيرة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأردني للمحترفين والتي ستكشف عن البطل لهذا الموسم .وكشف النادي عن وضع شاشة ضخمة في ملعب الأمير هاشم بمدينة الرمثا ليتسنى للجماهير متابعة المباراة بشكل مجاني .يذكر أن التذاكر المخصصة للرمثا بالمباراة قد نفذت وبلغت نسبتها 75% من العدد الكلي للتذاكر، والتي تم تحديدها بـ 50% من سعة مدرجات ستاد عمان الدولي ، تطبيقا لقرار الحكومة بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات و الاتحاد الأردني لكرة القدم والذي جاء منعا لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بين الجماهير .