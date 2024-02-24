السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

سلفيت: الاحتلال يمنع المزارعين من العمل بأراضيهم في واد قانا

استشهاد طفل في قصف الاحتلال على الزوايدة

غارة إسرائيلية على منزل برفح

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرفض وصول المواد الطبية إلى شمال غزة

جرحى بقصف الاحتلال على مسجد في بلدة الزوايدة

وسائل إعلام إسرائيلية: محادثات باريس بشأن الأسرى كانت جيدة

الجنرال السابق إسحاق بريك: هناك فوضى عارمة في الجيش الإسرائيلي

الخارجية السويسرية تعلن عن وجود عشر خطط سلام لأوكرانيا

الاحتلال اعتقل 7210 فلسطينيين منذ بدء العدوان الاسرائيلي

السبت، 24-02-2024 03:46 م

الكشف عن رسالة بيريز لفايزة العماري

2202424133439353695207


الوكيل الإخباري - ارتبط الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة.

وذكرت تقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بينما قالت مصادر إن هناك تفاصيل لم تحسم بالفعل بين اللاعب وإدارة الميرنجي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قالت مصادر مقربة من مبابي إن اللاعب لديه بالفعل عقده مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بالكامل بين الطرفين.

وكشفت أن فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)، قال لفايزة العماري (والدة ووكيلة مبابي): "كيليان سيحطم كل الأرقام القياسية مع ريال مدريد، ليس لدينا أدنى شك في ذلك".

ويتضمن عقد مبابي مع الميرنجي حصوله على راتب ثابت يبلغ 14 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع قدرها 40 مليون يورو.

كما سيحصل كيليان مبابي على 100% من حقوق عقود الصور التي وقعها قبل الانضمام إلى ريال مدريد، وذلك حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

بينما حقوق الصور التي سيوقعها مبابي عقب الانضمام إلى الريال سيذهب 20% منها إلى الميرنجي، بينما سيحصل اللاعب على نسبة 80%.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220242414555631856316 (1)

مودريتش يتلقى عرضا جديدا

220242414041978387907

اتحاد الكرة الأردني يقدم دعما ماليا استثنائيا للأندية

2202424131153303579544

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

220242411431628309152

إصابة سادسة تهز ريال مدريد

2202424111927697545053

أغلى تذكرة بـ790 ألف دولار.. إنتر ميامي الأكثر سخونة

220242411926945762325

رئيس رابطة الدوري الإسباني: مبابي لاعبا في ريال مدريد بنسبة 99 بالمئة

أخبار متعلقة
22024813912596147548

ضغوط على كروس للبقاء في ريال مدريد

220241121254610952312 (1)

فينيسيوس يقود تشكيل الريال المتوقع ضد خيتافي

220241113733820241417

ريال مدريد يبحث عن التربع على صدارة الدوري الإسباني أمام خيتافي

220241104650195137311

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1202431125644662683602

ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه

120243011216830603290 (1)

مفاجأة كبرى.. اعتراف مصور يورط حكم لقاء الريال وبالماس