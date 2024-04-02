رئيس اتحاد جدة يكسر الصمت ويلوح بالانسحاب من السوبر السعودي

الوكيل الإخباري - كسر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي حاجز الصمت الكبير بعد خسارة فريقه أمام أهلي جدة 0-1 الاثنين الماضي ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.



وقال أنمار الحائلي، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" إنهم اضطروا للاستعانة باحتياط الاحتياط على دكة بدلاء الفريق أمام الأهلي.



وأضاف الحائلي أنهم خاطبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص إغلاق قائمة الـ21 لاعبا أمام الأهلي، وبالتالي تأجيل انضمام الخماسي الذي تم اختياره للمنتخب الأولمبي، لكن لم يتم التجاوب معهم.



وأوضح الحائلي أن وضعهم صعب قبل أيام من انطلاق بطولة السوبر السعودي، في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق.



وواصل الحائلي: "أخشى ألا نتمكن من المشاركة في مباراة السوبر بسبب عدم إكمال قائمة الفريق حتى بـ15 لاعبا على الأقل".



وعن اختفائه الفترة الماضية عن المشهد، تابع الحائلي: "أنا موجود وأتابع دوري كرئيس مجلس الإدارة، ولكن آلية اتخاذ القرارات في الأندية اختلفت".



واستطرد: "تم تفريغ الفريق من لاعبيه، والصورة واضحة للجميع لمن أراد أن يراها".



وبشأن استمراره رئيسا، رد: "في ظل هذا الوضع ربما يكون الأمر صعبا، وأقول لمن أراد أن يدخل الانتخابات: أنا مستعد لأن أعطيه أصواتي".

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