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الخميس، 23-05-2024 03:16 م

رئيس تحرير صحيفة ماركا : محمد صلاح وغيره سيرحلون للدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - تحدث خوسيه فليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن احتمال انتقال عدد من اللاعبين والمدربين إلى الدوري السعودي، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي وغيرهما.

وقال فليكس في تصريحات تلفزيونية: أعتقد أن أكثر فريق يحتاج اللاعب كيليان مبابي هو فريق اتحاد جدة السعودي.

وأضاف: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة للغاية للانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل، أعتقد أن اللاعب سيوافق على الرحيل إلى هناك".

وتابع فليكس تصريحاته بالحديث عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قائلا: "جوزيه مورينيو يزور المملكة العربية السعودية، وزيارة المدرب البرتغالي ليست من أجل النزهة بل من أجل تدريب أحد أندية الدوري السعودي، وفريق القادسية من الأندية التي تتابع المدرب البرتغالي، ولم يتم الاتفاق بينهما ولكن سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

وواصل: "أيضا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو هناك مفاوضات قوية بينه وبين نادي اتحاد جدة، والمفاوضات تقترب من النجاح خاصةً أن المدرب يريد الحصول على تجربة جديدة له بعد الرحيل عن فريق تشيلسي".

وأكمل خوسيه فليكس: "البلجيكي كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي يملك أيضا مفاوضات مع أندية دوري روشن، ولكن المفاوضات لم تكن مع اللاعب بشكل مباشر، بل تكون مع وكلاء اللاعب".

وأردف رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية تصريحاته بالحديث عن اللاعب كريم بنزيما، حيث قال: "لا توجد أي مشاكل بين بنزيما وفريق اتحاد جدة، اللاعب سيبقى داخل الفريق في الموسم المقبل، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن رحيله في الفترة المقبلة".

واختتم خوسيه فليكس تصريحاته بالحديث عن العديد من اللاعبين الآخرين وموقفهم من الرحيل إلى الدوري السعودي، قائلا: "هناك أيضا لاعبون آخرون مرتبطون بالدوري السعودي أمثال غرينوود الذي يقترب من الانضمام إلى الأهلي، أما رافينيا لاعب برشلونة فيقترب من نادي الهلال، وبخصوص خوسيلو لاعب ريال مدريد فلديه اتصالات مع نادي الاتحاد، ومن الصعب أن ينضم اللاعب تيرشتيغن حارس مرمى برشلونة لدوري روشن، لأن الفريق الإسباني لا يرغب في بيع اللاعب في الفترة المقبلة".

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