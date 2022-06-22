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الأربعاء، 22-06-2022 05:37 م

صور : الفيصلي يصعد من التحضيرات لمواجهة الوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
صعد الفيصلي من تحضيراته لمواجهة الوحدات بالمباراة التي يحتضرها ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل .اضافة اعلان



 


ويتدرب فريق الفيصلي على ملعب النادي بمنطقة غمدان، حيث شهدت مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى يزيد أبو ليلى بعد انهاء الإشكالية الأخيرة، حسبما أعلنت منصات الفيصلي على مواقع التواصل الإجتماعي .

 


وكان الفيصلي قد تغلب وديا على الصريح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما قبل أيام، تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري بعد نهاية التوقف الدولي .

ويتصدر الفيصلي ترتيب أندية دوري المحترفين بـ 15 نقطة لكل منهما، فيما يأتي الوحدات ثالثا بـ 11 نقطة، علما أنه يمتلك مبارتين مؤجلتين بسبب مشاركته بدوري أبطال اسيا ؟

 




 

 


 

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