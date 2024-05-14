مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 14-5-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.



الدوري الإنجليزي

توتنهام ضد مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني

أوساسونا ضد ريال مايوركا-الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا ضد فياريال- الساعة 11 مساء



الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد سموحة الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي- الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport



الدوري الأردني للمحترفين

مغير السرحان ضد الحسين – الساعة 6:00 مساء - قناة الاردن الرياضية

الجليل ضد شباب الاردن- الساعة 6:00 مساء

شباب العقبة ضد الرمثا - الساعة 8:45 - قناة الاردن الرياضية

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