الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 03:42 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 14-5-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي
توتنهام ضد مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني
أوساسونا ضد ريال مايوركا-الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا ضد فياريال- الساعة 11 مساء

الدوري المصري
الاتحاد السكندري ضد سموحة الساعة 4 عصرا على قناة 2 on time sport
طلائع الجيش ضد الإسماعيلي- الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

الدوري الأردني للمحترفين
مغير السرحان ضد الحسين – الساعة 6:00 مساء - قناة الاردن الرياضية
الجليل ضد شباب الاردن- الساعة 6:00 مساء
شباب العقبة ضد الرمثا - الساعة 8:45 - قناة الاردن الرياضية

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