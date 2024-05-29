ميتروفيتش يقود صربيا في يورو 2024

الوكيل الإخباري - أعلن دراغان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.



وسيحمل دوسان تاديتش لاعب وسط فناربخشه التركي شارة قيادة الفريق.



وسينضم صانع اللعب 35 عاماً إلى مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش الهداف التاريخي لصربيا الذي سجل خمسة أهداف في تصفيات البطولة.



وتصدر ميتروفيتش قائمة هدافي الهلال هذا الموسم برصيد 28 هدفاً، وقاده للفوز بلقب دوري المحترفين السعودي، لكنه تأخر بفارق سبعة أهداف عن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وهداف البطولة.



ويُعد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس أحد اللاعبين المؤثرين الآخرين في تقدم صربيا بالبطولة القارية، إذ سجل 13 هدفاً في 33 مباراة بالدوري الإيطالي.



ورغم مشاركتها في أربع من آخر خمس بطولات لكأس العالم، لم تتأهل صربيا إلى بطولة أوروبا منذ عام 2000 عندما شاركت تحت اسم جمهورية يوغسلافيا السابقة وبلغت دور الثمانية.



وستخوض صربيا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعتها بالتصفيات، مباريات البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا.



وتضم تشكيلة صربيا في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا :

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، ودوردي بيتروفيتش، وبريدراغ رايكوفيتش.

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وفي الدفاع ، ستراينيا بافلوفيتش، ونيكولا ميلينكوفيتش، وسرديان بابيتش، وميلوش فيليكوفيتش، وأوروش سبايتش، ونيمانيا ستويتش.



وفي الوسط: ساشا لوكيتش، ونيمانيا غوديلي، ونيمانيا مكسيموفيتش، وإيفان إيليتش، وسرغان ميايلوفيتش، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، ودوسان تاديتش، ولازار ساماردزيتش، وفيلكو بيرمانسيفيتش، وفيليب كوستيتش، وأندريا زيفكوفيتش، وفيليب ملادينوفيتش، وميات غاتشينوفيتش.



وفي خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، ودوسان فلاهوفيتش، ولوكا يوفيتش، وبيتار راتكوف.

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