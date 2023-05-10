أبرز 3 مشروبات ساخنة لخفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يشير ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الكثير من المواد الدهنية التي يتم استخدامها لبناء الخلايا في الدم، ما يتسبب في حدوث مضاعفات للمريض.



يمكن للكميات الكبيرة من هذه الدهون أن تسد الشرايين وتؤدي إلى مشكلات صحية على المدى الطويل، مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حسبما نشر موقع "The sun".





قالت أخصائية التغذية غنت ميس، إن هناك 3 مشروبات يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، وتشمل ما يلي:

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1- الشاي الأخضر.



2- عشبة اليربا ماتي.



3- الكركديه.





وأضافت أخصائية التغذية: "لقد ثبت أن الشاي الأخضر وأعشاب اليربا ماتي يخفضان الكوليسترول السيء والبروتين الدهني، مما يحسن نسبة الدهون في الدم."



وتابعت، أن الكركديه لا يقتصر دوره على خفض الكوليسترول الضار في الدم، بل يرفع أيضًا معدلات الكوليسترول الجيد.



ونصحت، بشرب الشاي الأخضر أو عشب اليربا ماتي في الصباح، لأن كلاهما غني بالكافيين، ومن ثم يمنعان الرغبة في النوم وقلة الطاقة.



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