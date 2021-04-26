أبرز 5 مشاكل في الجهاز الهضمي في رمضان!

الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص من التلبك المعوي ومشاكل في الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك نتيجة لاختلاف وقت وطبيعة الاطعمة التي يتناولونها ، وتختلف المشاكل الصحية باختلاف طبيعة جسم الشخص ومناعته.

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* إليك أبرز 5 مشاكل صحية في الجهاز الهضمي في شهر رمضان المبارك:

- ارتداد حمض المعدة.

- زيادة أعراض قرحة الاثناعشر.

- أعراض القولون العصبي.

- عسر الهضم بسبب تناول الطعام دفعة واحدة.

- زيادة مشاكل التهاب المرارة بسبب الدهون.