أخطاء شائعة ترتكبها دون قصد تؤثر سلباً على نومك

الوكيل الاخباري - قد يرتكب الكثير من الاشخاص العديد من الأخطاء عند اللجوء إلى الفراش ليلة بعد ليلة دون أن يدري، مما يؤثر بشكل سلبي على جودة النوم، ومن هنا تبرز الحاجة للتعرف على هذه الأخطاء وتغييرها للحصول على نوم مريح.



* إليك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي نرتكبها أثناء الذهاب إلى السرير:

- استخدام الوضع الليلي لهاتفك:

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قالت خبيرة متخصصة إن الخطأ الأول الذي يرتكبه العديد من الأشخاص هو استخدام الوضع الليلي للهاتف، حيث تم تصميم الوضع الليلي للهاتف لتقليل التعرض للضوء الأزرق، وهو عبارة عن طيف من الضوء يثبط هرمون النعاس الميلاتونين. مع الوضع الليلي، يتم تثبيط مستويات الميلاتونين بنسبة 19٪، وبالتالي، فإن الجسم يتأثر بالنقص الحاصل في الهرمون، مما يؤدي لعدم الشعور بالنعاس بشكل كافٍ.



- العودة إلى المنزل متأخرًا والذهاب إلى الفراش مباشرة:

الخطأ الثاني الذي يرتكبه الكثيرون هو العودة إلى المنزل في وقت متأخر عن المعتاد والذهاب مباشرة إلى الفراش، حيث قالت الخبيرة: “نظرًا لأن جودة النوم تتفوق على الكمية، فإن النوم العميق لفترة أقصر أفضل من النوم المضطرب لفترة طويلة، لذا حاول أن لا تذهب للفراش فور عودتك إلى المنزل وخذ وقتك ليستعد جسمك بشكل جيد للنوم”.



- النوم على الأريكة:

في حين قد نجد صعوبة في النهوض عن الأريكة والتوجه للسرير، إلا أنه من المفيد دائما تجنب النوم على الأريكة، وبحسب الخبيرة فإن العقل يربط بين السرير وبين النوم المريح، لذا فإن نومك على الأريكة قد لا يحقق لك نوماً عميقاً ومريحاً.



- النوم لوقت متأخر في عطلة نهاية الأسبوع:

قالت الخبيرة: "تأخير إيقاع الساعة البيولوجية التي تتحكم في هرمونات النوم والاستيقاظ في يوم العطلة، قد يؤدي إلى الشعور بالتعب في اليوم الذي يلي العطلة، وتوصي الخبيرة بأخذ قيلولة لمدة 30 أو 90 دقيقة في فترة ما بعد الظهر، لأن هذا سيساعد على استرداد ديون النوم دون أي تداعيات.

شاشة نيوز

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