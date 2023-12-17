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الأحد، 17-12-2023 12:34 م

أسباب تقوس الساقين لدى الأطفال

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الوكيل الإخباري - يعد تقوس الساقين أو ما يعرف بـ"لين العظام" من المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً بين الأطفال، وقد تكون الساق مقوسة للخارج أو الداخل.

وتختلف درجات تقوس الساقين من طفل لآخر، ويولد معظم الأطفال بدرجة من التقوس نتيجة لوضعيتهم في رحم الأم، وتختفي بمجرد بلوغ العامين.

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وفي حال عدم زوال تقوس الساقين في عمر الثلاث سنوات، فقد يكون هنالك حالة مرضية تسببت في تقوس الساقين، مما يستدعي استشارة الطبيب، وربما لتدخل جراحي . 
ويحدث التقوس نتيجة لخلل في ترسيب معادن العظام، ونقص بعض الفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين "د" والفسفور.


ونستعرض فيما يلي أسباب تقوس الساقين عند الأطفال:
1- سوء تغذية الأم أثناء الحمل
2- عدم التعرض الكافي للطفل لأشعة الشمس في الفترات المفيدة، للحصول على فيتامين "د"، وذلك من بعد شروق الشمس وقبل الظهيرة وأيضاً بعد العصر.
3- عدم أخذ الطفل الكفاية من الرضاعة الطبيعية
4- نتيجة لأسباب وراثية تؤثر على نشاط الإنزيمات اللازمة لترسب فيتامين "د" في الجسم.

5- الإصابة ببعض الأمراض، مثل "الكساح"، أو "التقزم"، أو كسور العظام وعدم التئامها بشكل صحيح، أو خلل في النسيج العظمي، أو التعرض لحالات التسمم بالرصاص أو الفلورايد.
6- السمنة المفرطة وزيادة الوزن.
7- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على صحة العظام.

 

 

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