أسباب تورم الأنف داخليًا وطرق علاجه

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بتورم الأنف من الداخل، مما يتسبب في الشعور القلق والتوتر، خاصة إذا استمر ذلك لفترات طويلة، مما يتطلب العلاج السريع تجنب تفاقم الأعراض.

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نستعرض في التقرير التالي أسباب تورم الأنف داخليًا، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".





أسباب تورم الأنف من الداخل

1- الأورام

قد تتسبب جميع أنواع الأورام سواء الحميدة أو الخبيثة في تورم الأنف من الداخل، مما يتسبب في الألم وانسداد الأنف، وبالتالي يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص فورًا عند استمرار الأعراض لمدة تزيد عن أسبوع متواصل للحصول على العلاج المناسب.



2- العيوب الخلقية

عادة ما تلاحظ الأمهات بعض الأعراض التي تظهر على الطفل وتستمر لفترات طويلة بما في ذلك انسداد الأنف وإصدار صوت أثناء عملية التنفس وتورم الأنف بشكل واضح، قد تدل على وجود عيب خلقي في الحواجز الأنفية، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص.



3- التهاب الجيوب الأنفية المزمنة

يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية المزمنة التي تتطلب المتابعة مع الطبيب المختص، وذلك للسيطرة على الأعراض المزعجة التي غالبًا ما تزول من تلقاء نفسها ولكن يجب الحذر من استمرارها لفترات طويلة.



أعراض مصاحبة لتورم الأنف من الداخل

هناك بعض الأعراض المصاحبة لتورم الأنف من الداخل قد تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب المختص من بينها:



- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- سيلان الأنف.

- ألم الأنف.

- انخفاض قدرة حاسة الشم.

- صعوبة التنفس أثناء النوم.

- الشخير.

- الصداع.



علاج تورم الأنف من الداخل

عادة ما يعتمد علاج تورم الأنف من الداخل على علاج السبب الرئيسي، وغالبًا ما يتم العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية التي تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف الأعراض وتقليل التورم بنسبة كبيرة، ولكن يجب إخبار الطبيب بأي أمراض مزمنة مثل ضغط الدم، أو احتباس السوائل أو السكري وذلك لتجنب أي مضاعفات قد تنتج بعد تناول الأدوية.



بالإضافة إلى ذلك قد يضطر الطبيب إلى التدخل الجراحي للتخلص من أي زوائد أو عدم استجابة الأنف لأي أدوية أو تفاقم الورم بشكل غير طبيعي، ولكن يجب الانتباه لتنفيذ كافة النصائح التي يحددها الطبيب المختص بعد إجراء الجراحة للوصول إلى أفضل النتائج.



الكونسلتو الطبي

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