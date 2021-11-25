أسباب ثقل الرأس والدوخة

الوكيل الإخباري - أعراض ثقل الرأس والدوخة وأهم النصائح للحد من آثار الدوخة، بداية من المهم معرفة أن كل من ثقل الرأس والدوخة عرض صحي وفي كثير من الأحيان يصاب بهمها المريض سوية، حيث يتشابه كل منهما بالمسببات والأعراض الصحية، وهذا ما سنتعرف عليه في التالي.

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عدد موقع "ويب طب" مجموعة من مسببات الإصابة بثقل الرأس والدوخة، وهي:



1 - التعرض للإصابات العضلية أو الإجهاد في عضلات الرأس والرقبة.

2 - الإصابة بمرض الوهن العضلي.

3 - مرض التهاب الجيوب الأنفية وخلال نوباته يسبب ثقل في الرأس وشعور بالدوخة.

4 - أمراض الحساسية المختلفة تسبب عدد من الأعراض ومنها ثقل الرأس والدوخة.

5 - صداع الرأس بأنواعه يسبب ثقل الرأس والدوخة والتي تزداد شدتهما كلما زادت شدة الصداع.

6 - أمراض الأذن يعرف أنها مسبب رئيسي للدوخة وثقل الرأس كونها مركز التوازن في الجسم.

7 - الأمراض الدماغية مثل الأورام والالتهابات تضغط على مراكز الأعصاب في الدماغ وتسبب ثقل الرأس والدوخة.

8 - الإصابة بالأمراض العصبية تسبب ثقل الرأس مثل مرض منيير، والتهاب العصب الدهليزي، ودوار الوضعة الانتدابي الحميد.

9 - كثرة النوم أو اضطرابات النوم والسهر يسبب الدوخة وثقل الرأس.

10 - العادات الخاطئة في الجلوس والنوم والمشي تسبب آلام عدة بالجسم منها ثقل الرأس والدوخة.

11 - الاضطرابات النفسية خاصة التوتر والقلق تؤثر على صحة الدماغ وتسبب الدوخة وثقل الرأس.

12 - الإفراط في الأطعمة الدهنية و السكرية من مسببات ثقل الرأس والدوخة.



المصدر - هي

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