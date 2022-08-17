أسباب حول العين المفاجئ عند الاطفال

الوكيل الإخباري - يعد حول العين من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكبار والأطفال، لكن هل يمكن أن يؤثر الحول على إحدى العينين بشكل عابر وتعود العين بعدها إلى حالتها الطبيعية؟

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يتطور النظام البصري للأطفال بشكل سريع، لهذا السبب قد تلاحظ بعض الأمهات أن الطفل حديث الولادة يعاني من ضعف في التناسق بين كلتا العينين، أو حول متقطع يظهر على فترات متباعدة، لكن هذا الأمر لا يدعو إطلاقاً إلى القلق؛ لأن اختلال المحاذاة العابر لعين الطفل يعد من الأمور الطبيعية حتى سن أربعة أشهر، ومن المفترض أن تكون العيون مستقيمة بعد هذه المرحلة.

إذا استمر الخلل في عيني الطفل بعد سن أربعة أشهر، ينبغي أن تلجأ الأم إلى طبيب متخصص في العيون؛ حتى يفحص الطفل في وقت مبكر؛ لأن الاكتشاف المبكر لهذه المشكلة يسهل علاجها قبل وصول الطفل إلى مرحلة القراءة.



على الرغم من شيوع حالات حول العين الدائم، إلا أن هناك فئة من المرضى الذين يعانون من حول العين المفاجئ الذي تظهر أعراضه بشكل عابر ومؤقت، ثم تعود العين بعدها إلى وضعها المستقيم الطبيعي، تساعد تدريبات الرؤية على تحسين هذه المشكلة تدريجياً، ولا يفضل الأطباء الاعتماد على الجراحة في العلاج؛ لأنها تحمل تأثيراً سلبياً على بعض المرضى.

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