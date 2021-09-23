الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:24 م

أسباب فقدان البصر

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الوكيل الإخباري - فقدان البصر قد يحدث بشكٍ مفاجئ أو تدريجي، كما أنه قد يكون كلّياً أو جزئياً. وقد يختلف تعريف كلمة فقدان البصر أو العمى من مكانٍ لاخر، لكن التعريف القانوني للعمى هي الحالة التي تكون فيها حدة البصر لدى المريض أقل من أو تساوي 20 / 200.

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يحدث قصر النظر نتيجة استمرار مقلة العين في النمو لفترة طويلة جداً، لتصبح بيضاوية الشكل وليست مستديرة، الأمر الذي يغيَر الطريقة التي يصل بها الضوء لشبكية العين، وهي الخلايا الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، التي تعمل على إرسال الصور المرئية التي نراها إلى الدماغ، ما يجعل الأجسام القريبة واضحة ومركزة، في حين تبدو الأشياء البعيدة ضبابية.


ويسهم قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق في تخفيف هذه الحالة، بحسب إحدى النظريات التي تتحدث عن أن الضوء الساطع يعمد لإطلاق مادة الدوبامين من شبكية العين، ما قد يوقف إطالة مقلة العين. في حين أن التركيز لوقت طويل على شاشات الهاتف أو القراءة لوقت طويل، قد تزيد من تفاقم هذه المشكلة.

 

ومن أبرز أسباب فقدان البصر:

1 - الساد أو إعتام عدسة العين.
2 - التنكس البقعي وهو الضرر والتهالك الذي يصيب منطقة معينة من الشبطية ما يؤدي لعتمة مركزية.
3 - إعتلال الشبكية السكري، وهو أحد مضاعفات مرض السكري.
4 - داء الزرق أو الجلوكوما، ويحدث نتيجة تراكم سائل العين وارتفاع ضغط العين الداخلي.
5 - إلتهاب العصب البصري بسبب عدوى فيروسية أو نتيجة الإصابة بمرض التصلب المتعدد.
6 - إنفصال الشبكية، بسبب إصابات العين أو مرض السكري.
إلتهاب الشبكية الصباغي.
7 - إنسداد شريان الشبكية.
8 - إعتلال الشبكية عند الاطفال الخدج.

 

المصدر - هي

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