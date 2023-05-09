أسباب متعددة للشرقة المتكررة .. 5 نصائح للوقاية

الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالشرقة المتكررة، والتي تتسبب في الشعور بالانزعاج والقلق الشديدين بشأن صحة الجسم، خاصة لدى الأطفال، مما يتطلب استشارة الطبيب المختص للتعرف على السبب الرئيسي، ومن ثم، تحديد العلاج المناسب.

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نستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بالشرقة المتكررة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



أعراض الشرقة المتكررة





قد يحدث الاختناق باللعاب، نتيجة ضعف العضلات المشاركة في البلع أو توقفها نتيجة بعض المشاكل الصحية، وتتضح أعراض الإصابة في:



- عدم القدرة على التنفس أو الكلام.

- السعال.

- القيء.

- البحث عن الهواء.



أسباب الشرقة المتكررة



1- ارتجاع المريء

عادة ما يحدث الارتجاع نتيجة تدفق حمض المعدة إلى المريء و الفم مما يزيد اللعاب بشكل واضح وبالتالي يجعل ذلك البلع صعب ويتسبب في الاختناق وتتضح أعراضه في حرقة المعدة وألم الصدر والغثيان، وبالتالي يمكن علاج هذه المشكلة من خلال بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.



2- البلع المرتبط بالنوم

يعرف ذلك بأنه اضطراب يتجمع فيه اللعاب في الفم أثناء النوم ثم يتدفق إلى الرئتين، مما يؤدي إلى الاختناق، حيث يتم علاج هذه الحالة بواسطة جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



3- أورام الحلق

يمكن للأورام الحميدة أو السرطانية في الحلق أن تضيق المريء وتسبب صعوبة ابتلاع اللعاب مما يؤدي إلى الاختناق، ويتم اكتشاف ذلك باختبار التصوير المغناطيسي أو المقطعي، للتعرف على الطريقة المناسبة للعلاج سواء الجراحة لإزالة الورم أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.



4- تركيبات الأسنان الخاطئة

تنتج الغدد اللعابية الكثير من اللعاب في حالة اكتشاف أعصاب الفم جسمًا غريبًا مثل الطعام، وبالتالي في حالة استعمال تركيبات الأسنان بشكل خاطئ يتسبب ذلك في زيادة إنتاج اللعاب، وبالتالي الاختناق وال\شرقة باستمرار، لذلك يفضل في هذه الحالة استشارة الطبيب المختص لتغيير التركيبات أو التعرف على العلاج المناسب.



5- الاضطرابات العصبية

قد تؤدي الاضطرابات العصبية، مثل مرض باركنسون، إلى تلف الأعصاب الموجودة في مؤخرة الحلق، مما يتسبب في صعوبة البلع والاختناق باللعاب، إلى جانب أعراض أخرى مثل عدم القدرة على الكلام بشكل سليم أو التشنجات العضلية في أجزاء الجسم أو الصوت الضعيف، ويتم علاج هذه المشكلة بالأدوية المناسبة.



6- الحمل

التغيرات الهرمونية عادة ما تسبب الغثيان الشديد وفرط اللعاب وبالتالي الشرقة المتكررة، وغالبًا ما تختفي هذه الأعراض المزعجة من تلقاء نفسها دون الحصول على العلاج ولكن يجب الابتعاد عن تناول الماء فور التعرض لهذه الحالة لأنه قد يزيد من اللعاب.



طرق الوقاية من الشرقة المتكررة

- التمهل وابتلاع اللعاب عند التحدث.

- النوم على جانب الجسم بدلًا من الظهر.

- الحرص على تناول وجبات أصغر.

- مضغ العلكة الخالية من السكر لمنع غثيان الحمل.

- استشارة الطبيب المختص في حالة استمرار المشكلة.





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