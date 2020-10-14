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الأربعاء، 14-10-2020 03:40 م

أسباب هامة لشرب المزيد من الماء مع التقدم بالعمر

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الوكيل الاخباري - أشار باحثون من جامعة أوتاوا إلى أن الترطيب ضروري جدا من أجل تنظيم درجة حرارة الجسم والمساعدة في مواجهة مجموعة أخرى من المشاكل الصحية التي تواجهنا مع التقدم بالعمر.

وقال الباحثون إن الجفاف لا يقلل من خسارة الحرارة ولا يزيد درجة حرارة الجسم لدى البالغين والكبار في السن خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل ما يحدث لدى الشباب الأصغر سنا، وهو ما قد يبدو كرد فعل مفيد.

ولكن هذا يعني أنه عندما يمارس كبار السن التمارين الرياضية لا يقوم الجسم بتعديل معدل خسارة العرق لمنع المزيد من الجفاف حيث يسبب هذا مزيداً من الإجهاد للقلب وهو ما يتجلى في زيادة ملحوظة في ضربات القلب مقارنة بالاشخاص الأصغر سناً.

وشملت الدراسة الحديثة أشخاصا متقدمين في العمر ولكن النتائج أشارت إلى تضرر جميع البالغين الكبار في السن.

حيث يرجع سبب الحاجة لشرب المزيد من المياه عند الكبر في العمر ما يلي:
قال المدير الطبي بمركز أبر إيست سايد ريهابيليتشين أند نيرسينج في نيويورك نودرا جاناس: "فيما يتعلق بكبار السن، هناك أشياء يجب تذكرها، وهي أنه مع تقدمنا في العمر لا يكون مركز العطش لدينا وهو في الغدة النخامية نشطاً كما كان في السابق، وبالتالي لا يعطي المخ دائما إشارة بالحاجة لشرب الماء. علينا أن نبذل مزيداً من الجهد للتأكد أن كبار السن يتناولون كميات مناسبة من السوائل، سواء شعروا بالعطش أم لا".

كما أضاف: "إذا ما أصيب شخص كبير في السن بالجفاف، فإن أول عضو يعاني من ذلك هو الكلى، وهو ما يمكن أن يسبب الفشل الكلوي الحاد. ويتسبب الجفاف في اضطراب الكهرل وهو ما يمكن أن يكون مميتاً".

شاشة نيوز

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