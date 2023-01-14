أسباب واعراض الفشل الكلوي

الوكيل الإخباري-الفشل الكلوي يعني أن إحدى الكليتين أو كليهما لم تعد قادرة على العمل بشكل جيد من تلقاء نفسها، في بعض الأحيان يكون الفشل الكلوي حادًا أي مؤقتًا ويأتي بسرعة، وفي أحيان أخر تكون حالة مزمنة يمكن أن تسوء ببطء على المدى البعيد.

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في هذا الصدد؛ نستعرض أبرز أعراض الفشل الكلوي وأهم أسبابه، وفق ما جاء في موقع عيادات كيلافيند الطبية.





أسباب الفشل الكلوي

الفشل الكلوي نوعين، أحدهما حاد يحدث بشكل مفاجيء وغير متوقع، ذلك عندما تفقد الكلى وظيفتها فجأة في غضون ساعات أو أيام، وغالبًا ما يكون هذا النوع من الفشل الكلوي مؤقتًا.



يمكن أن تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

-أمراض الكلى المناعية الذاتية.

-تناول بعض الأدوية التي تؤثر على وظائف الكلى.

-الجفاف الشديد.

-انسداد المسالك البولية.

-أمراض جهازية لا يمكن السيطرة عليها مثل أمراض القلب أو الكبد، أيضًا الفشل الكلوي المزمن الذي لا يحدث بشكل مفاجيء بل يحدث نتيجة وجود مجموعة من الحالات الصحية التي تؤثر على كفاءة عمل الكليتين بمرور الوقت، مع إهمال متابعة الحالة يؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي.



وأبرز أسباب الفشل الكلوي المزمن هي:

-مرض السكري:

يمكن أن يؤدي مرض السكري في حال عدم السيطرة عليه إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار وهو ما يتسبب في تلف أعضاء الجسم، بما في ذلك الكلى.

-ارتفاع ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم يعني أن الدم ينتقل عبر الأوعية الدموية في الجسم بقوة متزايدة، وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي مستويات ضغط الدم المرتفعة غير المعالجة إلى تلف أنسجة الكلى.



تشمل الأسباب الأخرى للفشل الكلوي ما يلي:



-مرض الكلى المتعدد الكيسات، وهو حالة وراثية حيث تنمو الأكياس المملوءة بالسوائل داخل الكليتين.



-التهاب كبيبات الكلى، والتي تؤثر على مدى قدرة الكلى على تصفية الفضلات.

-الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم المتعددة.



أعراض الفشل الكلوي

للكلى وظائف عديدة، من أهم هذه العوامل مساعدة الجسم على التخلص من السموم، عندما لا تعمل الكلى بشكل فعال، تتراكم الفضلات في الجسم، ما يتسبب في ظهور أعراض مختلفة، يعاني العديد من الأشخاص من أعراض طفيفة ومنهم من لا يعانون من أي أعراض، ذلك في المراحل المبكرة من وجود مشكلة في الكلى، لكن مع وجود مشكلة مرضية في الكلى بشكل مزمن يجب متابعتها حتى وإن لم تتسبب في ظهور أعراض واضحة، في حال لم تعمل الكلى بشكل طبيعي، هنا تظهر بعض الأعراض وأبرزها الفشل الكلوي:



-التعب الشديد.

-اضطراب في المعدة قد يصل إلى القيء.

-ارتباك أو صعوبة في التركيز.

-التورم، خاصًة حول اليدين أو الكاحلين.

-زيادة الحاجة إلى دخول الحمام المتكررة.

-تشنجات عضلية.

-جفاف الجلد مع وجود حكة.

-ضعف الشهية أو الطعم المعدني للطعام.



هل يمكن الوقاية من الفشل الكلوي؟

الحفاظ على صحة الكلى هو أساس الوقاية من الفشل الكلوي خاصة في حال الإصابة بأمراض مزمنة، وتشمل طرق الوقاية من الفشل الكلوي ما يلي:



-متابعة وظائف الكلى كل فترة.

-المواظبة على تناول أدوية السكري في حال الإصابة به وذلك للحفاظ على مستوى السكر لتجنب مضاعفاته.

-الحفاظ على مستوى ضغط الدم في المعدل الطبيعي.

-تجنب التدخين.

-اتباع نظام غذائي صحي مع تجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالبروتينات والصوديوم .

الكونسلتو الطبي

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