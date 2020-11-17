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الثلاثاء، 17-11-2020 03:29 م

أسرع علاج منزلي لنزلات البرد في الشتاء

نزلات-البرد


الوكيل الإخباري _ مع قدوم فصل الشتاء تصبح الاصابة بنزلات البرد من اكثر الامور التي يعاني منها الكثير من الاشخاص وعلى الرغم من وجود علاج دوائي لمواجهة نزلات البرد الا ان هناك عدة اطعمة تعمل على تخفّيف حالة الزكام و تواجه نزلات البرد : 

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1- الخضراوات بمختلف ألوانها: كونها تحتوي على مضادّات أكسدة تعزّز الجهاز المناعة.

2- الحمضيّات: حيث يساعد فيتامين “سي” في الوقاية من أمراض الرشح أو الأنفلونزا.

 


3- الأسماك: كونها غنيّة بالأوميغا 3 الدهنية، التي تقلّل من الالتهابات وتحمي من نزلات البرد، وتساعد خلايا الدم البيضاء في إنتاج البروتينات لمحاربة الإنفلونزا.


4- المكسرات: لأنّها غنيّة بمضادّات الأكسدة وبمعدن السيلينيوم والزنك، وبذلك تقوّي جهاز المناعة وتقاوم البكتيريا.


5- الفطر: فيحتوي على مادّة بيتا غلوكان التي تساعد في مقاومة العدوى وزيادة نشاط كريات الدم البيضاء.


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