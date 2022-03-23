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الأربعاء، 23-03-2022 03:36 م

أضرار استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

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الوكيل الإخباري - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، علامات معينة تشير إلى انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل.
ونصحت الهيئة بعدم استخدام مستحضرات التجميل عند ظهور أحد علامات انتهاء صلاحيته، مثل: تغير لونه أو رائحته.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المنتج يعتبر غير قابل للاستخدام عند تغير لونه أو رائحته أو قوامه، مثل "جفاف المنتج، أو تكتله، أو انفصال تركيبته".

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يقول الخبراء إن استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، قد يتسبب في الإصابة بعديد من الأمراض ومنها:

أمراض عيون
فقد يهدد استخدام الكحل والماسكرا منتهية الصلاحية النساء بأمراض العيون، مثل حساسية العين، التي يصاحبها احمرار والتهاب الجفون، كما يمكن أن يؤدي استخدام بودرة الحواجب لتلوينها، في تساقطها.


مشكلات جلدية
يُشاع منها:
- حساسية جلدية شديدة.
- حكة البشرة.
- جفاف البشرة.
- ظهور حبوب صديدية وبثور سوداء على البشرة.
- التهابات جلدية، يصاحبها حكة واحمرار البشرة.
- ظهور علامات الشيخوخة في وقتٍ مبكر.

 

فرشاة المكياج تحمل أنواعاً من البكتيريا
كمايؤكد مختصون أن الفرشاة المستخدمة لتوريد الخدود أو توزيع كريمات الأساس، قد تحمل أنواعاً من البكتيريا الضارة، التي تهدد البشرة بالحبوب والدمامل.

 

سيدتي 

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