أضرار الفراولة على الجسم

الوكيل الإخباري - على الرغم من فوائد الفراولة للدم ولأجهزة الجسم المختلفة، إلا أن تناول الفراولة قد يتسبب بالعديد من الأضرار والمضاعفات الصحية في بعض الأحيان، مثل:
الإصابة بحساسية الفراولة، قد تظهر أعراض تدل على الإصابة بحساسية الفراولة، وهذه الأعراض غالبًا ما تظهر على الشخص المصاب خلال فترة تتراوح بين 5-15 دقيقة بعد تناول الفراولة، ومن هذه الاعراض:
- طفح جلدي.
- حكة جلدية.
- تغير في لون الجلد.
- صعوبات في البلع.
تورم في الفم أو اللسان
الفراولة تزود الجسم بجرعة عالية من السكر، لا سيما عند تناول كميات كبيرة منها، وذلك يؤثر سلبًا خاصةً على مرضى السكري.
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