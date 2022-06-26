الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 10:59 ص

أضرار الفراولة على الجسم

الفراولة.. فاكهة حساسة غنية بفوائد جمة - (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - على الرغم من فوائد الفراولة للدم ولأجهزة الجسم المختلفة، إلا أن تناول الفراولة قد يتسبب بالعديد من الأضرار والمضاعفات الصحية في بعض الأحيان، مثل:

اضافة اعلان

الإصابة بحساسية الفراولة، قد تظهر أعراض تدل على الإصابة بحساسية الفراولة، وهذه الأعراض غالبًا ما تظهر على الشخص المصاب خلال فترة تتراوح بين 5-15 دقيقة بعد تناول الفراولة، ومن هذه الاعراض:

- طفح جلدي.
- حكة جلدية.
- تغير في لون الجلد.
- صعوبات في البلع.
تورم في الفم أو اللسان


الفراولة تزود الجسم بجرعة عالية من السكر، لا سيما عند تناول كميات كبيرة منها، وذلك يؤثر سلبًا خاصةً على مرضى السكري.

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أطعمة تساعد على شفاء حروق الشمس

2022-637917972344047961-404

دراسة: فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري

image

المأكولات التي تحتوي على أوميغا 3 ممكن أن تخفف من خطر الإصابة بالزهايمر

285425_36_1602359439

اطباء يحذرون من شرب القهوة على معدة فارغة

2017_12_20_23_6_54_91

مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

7

تحذير من تناول هذا الطبق يومياً !