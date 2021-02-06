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السبت، 06-02-2021 02:36 م

أطعمة احذر من تناولها مع اللبن

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الوكيل الإخباري _ يعد اللبن من الاطعمة المفيدة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، وعلى الرغم من الفوائد التي يقدمها لصجة الجسم الا ان هناك بعض الأطعمة إذا تم تناولها معه تؤدى إلى حدوث أمراض صحية :

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الشوكولاتة
إذا تم تناولها مع البن تعمل على تكوين كالسيوم لا يذوب وهو كالسيوم الأكسليك الذي يعرقل امتصاص الكالسيوم ما يؤدي إلى بطء النمو عند الأطفال والشعور بألم في المعدة.


السمك
حيث يحتوي السمك على الفسفور واللبن يحتوى على الكالسيوم فتناولهما معاً يؤدى إلى تعارض العنصرين، ما يؤدي إلى الشعور بالإسهال وجفاف الشعر.


البرتقال
حيث أن تناول البرتقال مع اللبن يعمل على تعارض حمضيات البرتقال مع بروتين الحليب ، فيمنع الاستفادة من عنصر البروتين الهام لبناء الجسم وتجديد الخلايا.


السكر
تسخين السكر مع اللبن ضار جداً إذ يحتوي اللبن على نسبة من السكر و عنصر اللسيين فعند تسخين اللبن مع السكر يتفاعل مع سكر الفركتوز محولاً الليسيين المفيد للجسم إلى للسيين سام وضار على الصحة والجسم.


العصائر
تناول اللبن أو إضافته مع العصائر الحمضية يعمل على عرقلة عملية الهضم والامتصاص لاسيما إذا كانت المعدة من النوع الحساس فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ألم في المعدة وإسهال شديد نتيجة انخفاض درجة الحموضة في اللبن
نتيجة لخلطه مع العصائر.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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