السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 02:22 م

أطعمة تجعلك في حالة دائمة من التركيز

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الوكيل الإخباري - بعض الأطعمة أفضل من غيرها في تعزيز القدرة على التركيز واليقظة وتحفيز قدراتنا المعرفية، خصوصاً في أثناء العمل والدراسة.

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1- الأفوكادو
يركز الأفوكادو على العديد من الفوائد الصحية، والتي يمكن أن تعزز التركيز. فهو غني بفيتامين سي C وفيتامين هـ H، وهو فعّال في الهضم؛ لأنه غني بالألياف ويحدُّ من الجوع.


2- العنب البري أو التوت البري
من المعروف أن العنب البري أو التوت البري مفيد لوظائف الدماغ. هذه الفاكهة مليئة بالبوليفينول ولها خصائص مضادّة للأكسدة. وهي تعتبر أيضاً مضادات طبيعية للالتهابات، كما كشفت دراسة نُشرت في عام 2010 في المجلة الأوروبية للتغذية، والتي خلصت إلى أنها حليفة لقدراتنا المعرفية.

 

3- الجوز

المكسرات عموماً مفيدة للذاكرة، وخصوصاً الجوز، بحسب العديد من الدراسات العلمية؛ إذ بفضل تركيز فيتامين هـ H، تساعد المكسرات في محاربة التدهور المعرفي.

 

4- البرتقال
يعتبر البرتقال معززاً طبيعياً بفضل احتوائه على مستوى فيتامين سي C. ومن الواضح أنّ كونكِ في حالة جيدة، هو نقطة جيدة للتركيز. لكن عليك الانتباه من محتوى عصير البرتقال العالي من السكر، الذي يعمل كوقود للجسم والدماغ.


5- السمك
تعتبر الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية حليفة التركيز. لنفترض أن لها تأثيراً إيجابياً على قدراتنا المعرفية، فذلك يعود إلى أنّ أوميغا 3 هي جزء من أغشية الخلايا في دماغنا.


6- القهوة
القهوة معزز قوي للانتباه والذاكرة والتركيز، وذلك بفضل احتوائها على مادة الكافيين. ولعل ميزة شرب القهوة أن لها تأثيرات سريعة من حيث التحفيز. لكن حذارِ من الإفراط في شربها.

 

المصدر - سيدتي 

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