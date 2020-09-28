الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 10:44 ص

أطعمة تُحسن نشاط الغدة الدرقية .. تعرف عليها

a828d0cfaa4d131d88c2436be82c1bcb


الوكيل الإخباري _ تعد الغدة الدرقية من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث ان نشاط الغدة الدرقية هو أول طرق العلاج التي يحتاجها المريض، وهناك مجموعة من الاطعمة التي تساهم في تحفيز نشاط الغدة ، تعرف عليها : 

اضافة اعلان
 

الألبان 
من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

 

الأسماك 
تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية

 

الفراولة

تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

 

الخضروات الورقية
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.

 

الدجاج ولحم البقر 
بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

 

البيض 
يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية

 

المكسرات 
تعد المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

 

المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
283568_51_1601274790

قائمة بأفضل العصائر لعلاج فقر الدم

2019_6_9_16_52_22_777

اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصير الطماطم

teaw

لا تغلي الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

20181028110836836

دراسة تكشف قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر

101273416_7

بارقة أمل للحماية من الإصابة بمرض شائع!

mebusiness.ae_1575483641

لعشاق الحلويات والسكريات.. توقف عن الافراط بتناولها فورا!

أخبار متعلقة
10-2

أطعمة يساعد الابتعاد عنها في التخلص من الصداع المتكرر

4707

خرافات شائعة عن الأطعمة يجب التوقف عن تصديقها

متى_يبدأ_فصل_الخريف

تعرف على أهم الفيتامينات في فصل الخريف

42895-بطاطس-مقرمشة

أطعمة يحظر تناولها عند الإصابة بعسر الهضم

emarat-news_2020-08-30_17-49-37_278984

أطعمة ترفع مستويات فيتامين د بالجسم .. تعرف عليها

5739121-532859041

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الخضروات الورقية