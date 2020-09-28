أطعمة تُحسن نشاط الغدة الدرقية .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ تعد الغدة الدرقية من اكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث ان نشاط الغدة الدرقية هو أول طرق العلاج التي يحتاجها المريض، وهناك مجموعة من الاطعمة التي تساهم في تحفيز نشاط الغدة ، تعرف عليها :

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الألبان

من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

الأسماك

تعتبر مصدر جيد لليود المهم للغدة الدرقية

الفراولة

تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية.

الدجاج ولحم البقر

بسبب احتوائهم على الزنك والذي هو عنصر غذائي مهم يحتاجه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

البيض

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية

المكسرات

تعد المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم التي تساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية

المصدر : الامارات نيوز

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