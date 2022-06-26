الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 12:05 م

أطعمة تساعد على شفاء حروق الشمس

download


الوكيل الإخباري - قد تكون الإصابة بحروق الشمس مزعجة على المدى القصير، لكنها يمكن أن تزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بمرور الوقت، ويقلل التعافي السريع للبشرة هذه المخاطر. ويساعد تناول أطعمة معينة على هذا التعافي للجلد، وتخفيف أعراض الحروق.

اضافة اعلان


تقدم الأطعمة التالية فوائد فريدة للبشرة:


الجزر
من أفضل الأطعمة لتسريع شفاء حروق الشمس، والسبب أن الجزر يحتوي على بيتاكاروتين الذي يتراكم في الجلد مشكلاً طبقة خارجية تحمي من تأثيرات البيئة، وتقلل التجاعيد. وتوجد هذه المادة أيضاً في الأطعمة برتقالية اللون مثل الشمام والبطاطا الحلوة.


اللبن الزبادي
يحتوي اللبن على خميرة من البكتيريا الحية من حمض اللاكتيك تزيد من ترميم الحمض النووي وتحسن مناعة الجلد بعد حروق الشمس.


عصير البرتقال المدعم
يحتوي البرتقال على فيتامين سي اللازم لتكوين الكولاجين، وتفيد الأبحاث بأن الحمضيات تقلل تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد، فإذا كان عصير البرتقال مدعما بفيتامين "د" سيوفر للجلد مزيداً من المناعة، ويقلل التهابات حروق الشمس.


الطماطم المطبوخة
يحتوي معجون الطماطم على الليكوبين، والذي يوجد خاملاً في الطماطم النيئة، وينشط بعد طبخها. ويوفر الليكوبين حماية كبيرة للبشرة تعادل تأثير الكريمات الواقية ضد الشمس.


الرمان
يوفر عصير الرمان جرعة كبيرة من البوليفينول الذي يعمل كمضاد لالتهابات الجلد، ومضاد للأكسدة، ومضاد للسرطان. ويساعد تناول فاكهة الرمان أيضاً على التئام حروق الشمس.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022-637917972344047961-404

دراسة: فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري

image

المأكولات التي تحتوي على أوميغا 3 ممكن أن تخفف من خطر الإصابة بالزهايمر

الفراولة.. فاكهة حساسة غنية بفوائد جمة - (أرشيفية)

أضرار الفراولة على الجسم

285425_36_1602359439

اطباء يحذرون من شرب القهوة على معدة فارغة

2017_12_20_23_6_54_91

مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

7

تحذير من تناول هذا الطبق يومياً !

أخبار متعلقة
AAK_02d98image_story

جزيئات متناهية الصغر لعلاج الأورام السرطانية الصلبة

اهم-المكملات-الغذائية

مكملات الفيتامينات بلا فائدة وقائية

شمس

أعراض حروق الشمس التي يجب مراقبتها

image

أداة الشعر تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان

43526189_303

الألياف الغذائية قد تحمي الجلد من الحساسية

9237276-1682388964

أعراض القولون العصبي عند الأطفال