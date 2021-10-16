أطعمة تساعد على نمو دماغ الطفل

الوكيل الإخباري-تساعد بعض الأطعمة المفيدة على نمو دماغ الطفل ووظائفه، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

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منها:

الشوفان

الشوفان ودقيق الشوفان مصدران لتزويد الدماغ بالطاقة، بفضل الألياف، ما يحافظ على شعور الطفل بالشبع ويمنعه من تناول الوجبات السعرية، كما أنهما يحتويان على نسبة عالية من فيتامينات E و B والزنك، التي تساعد أدمغة الأطفال على العمل بشكل أفضل.

الخضار الملونة







الخضروات الملونة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة خلايا المخ، من بينها الطماطم، والبطاطا الحلوة، واليقطين، والجزر، والسبانخ.





الحليب واللبن والجبن









يحتوي الحليب واللبن والجبن على نسبة عالية من البروتينات وفيتامينات B الضرورية لنمو أنسجة المخ والنواقل العصبية، والإنزيمات، كما تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكالسيوم الضروري لنمو الأسنان والعظام.





الفاصولياء







الفاصولياء مصدر كبير للبروتينات والفيتامينات والمعادن للأطفال، وتحتوي على أوميغا 3 أكثر من أي حبوب أخرى.





الأسماك الزيتية







الأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تفيد نمو الدماغ وصحته، وأهمها السلمون، والماكريل، والتونة الطازجة، والسردين.

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