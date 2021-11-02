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الثلاثاء، 02-11-2021 11:31 ص

أطعمة تعوض نقص الحديد

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الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسية، يكاترينا ماركوفا، عن أفضل أطعمة لتعويض نقص الحديد.

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قالت يكاترينا ماركوفا، إن كبد سمك الحوت هو أحد أفضل الأطعمة لتعويض نقص الحديد في الجسم.


وفقًا للخبيرة، فإن تركيبة هذه الأطعمة الشهية مليئة بالمعادن المفيدة وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات القابلة للذوبان D و A.


وقالت: "أيضًا، يعتبر كبد الحوت من أفضل الأطعمة لتعويض نقص الحديد نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ب 12. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن سمك الحوت هو سمكة بحرية كبيرة إلى حد ما.

 

وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى تراكم الزئبق و المعادن الثقيلة الأخرى - كما هو الحال في الأسماك بشكل عام، وخاصة في الكبد. لذلك يوصى بعدم تناول هذا النوع من الطعام أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

 

ومن المهم جدًا اختيار منتج من الشركة المصنعة التي تثق بها".


وأضافت الخبيرة أنه يجب تقليل تناول كبد الحوت للأشخاص المصابين بأمراض واضطرابات وظيفية في أعضاء إزالة السموم (الكبد والمرارة والكلى) ، حيث يمكن أن يعطي حمولة سامة إضافية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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