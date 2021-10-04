الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

النجداوي لـ الوكيل : شركة خاصة ستقوم بإزالة العمارة المتصدعة

تفاصيل مؤلمة ترويها والدة طفل توحد

الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين طوباس والاغوار الشمالية الفلسطينية

الحكومة اللبنانية تعلن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي

مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء

الديوان الملكي : الملك يمتلك شققا وبيوتا في الولايات المتحدة ليس بجديد

الأوقاف لـ الوكيل: لا يوجد تغيير على الإجراءات المعمول بها في المساجد

توقيع اتفاقيات تأهيل شبكات مياه إربد بقيمة 23.5 مليون يورو

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

الأمانة لـ الوكيل : تخطيط شوارع عمان يشتمل الطرق الفرعية

الإثنين، 04-10-2021 09:41 ص

أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن

4062801-1368274392


الوكيل الإخباري - أدرجت خبيرة التغذية إيلينا كالين قائمة بالمنتجات التي تمنع عملية التخلص من الوزن الزائد.

وفقًا للخبيرة، فإن أكبر ضرر في عملية إنقاص الوزن هو الأطعمة التي تحتوي على نسبة وفيرة من الملح والجلوتامات أحادية الصوديوم والمواد الحافظة يمكن أن تكون هذه حبوب الإفطار ومختلف البسكويت ورقائق البطاطس.

اضافة اعلان


كما أوصت بتقليل استهلاك الخضار التي تعتبر مصدرًا للسكر والنشا. من بينها الجزر وبعض أنواع الملفوف: الملفوف الأبيض والقرنبيط وملفوف بروكسل. كن حذرا مع الخوخ والمشمش.


بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، لا ينبغي إساءة تناول العدس والبقوليات، وكذلك الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز في التركيبة، وتثير انتفاخ البطن.


وقالت لوكالة سبوتنيك: "الحبوب الكاملة مفيدة لك، لكنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تساهم في تكوين الغازات. اشرب الكثير من الماء ودرب جسمك تدريجيًا على الألياف والحبوب الكاملة". وأكدت كالين أن السوائل تساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مشروب

مشروب يقوي جهاز المناعة

tbl_articles_article_19871_817260bcf1a-310f-4f2a-b9e5-54b3cf26a5dd

تعرفي على 5 أخطاء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الثدي

tbl_articles_article_21419_85726ae76e5-99b8-403a-8cbd-da1223512167

نقص كريات الدم البيضاء: أسبابه وطرق زيادتها

معلومات_عن_الإسعافات_الأولية

تقديم نصائح للإسعافات الأولية قد تنقذ حياة مريض

pic_article

أسباب الأمراض النفسية

d5aaa397d9

مرض وراثي جديد قد يصيب الاطفال

أخبار متعلقة
4e0cb40443e1f6eaba8954b3fdd0849e7d1b32b8

أشهر أخطاء الرجيم التي تمنع إنقاص الوزن