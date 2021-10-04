الوكيل الإخباري - التهاب الزائدة الدودية حالة طبية شائعة يجب التعامل معها بسرعة والتنبّه إلى أعراضها؛ تمهيداً للتشخيص المبكر، كونها تصبح مهدِدة للحياة.

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الزائدة الدودية هي أنبوب صغير على شكل إصبع يبرز من الأمعاء الغليظة بالقرب من نقطة اتصالها بالأمعاء الدقيقة. قد تكون للزائدة وظيفة مناعية بسيطة، ولكنها لا تُعدُّ عضواً أساسياً.

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند النساء



تظهر الأعراض النموذجية عند أقل من 50% من الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة، وتشمل:

- الألم في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة.

- الغثيان والقيء.

- بعد مرور بضع ساعات يزول الشعور بالغثيان، وينتقل الألم إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.

- يشعر المريض بالألم عند ضغط الطبيب على هذه المنطقة، وقد يزداد الألم بشكلٍ كبير عند زوال الضغط.

- حمى تصل إلى 38.3 درجة مئوية.



تؤدي الحركة والسعال إلى زيادة الألم. وقد ينتشر الألم بشكلٍ كبيرٍ بدلاً من الاقتصار على الجزء السفلي الأيمن من البطن عند الكثير من الأشخاص، وخصوصاً الرضَّع والأطفال. يمكن أن يكون الألم أقل شدَّة، والمنطقة أقل إيلاماً عند كبار السن والنساء الحوامل.



قد تتراجع شدَّة الألم لعدة ساعات بعد تمزُّق الزائدة، ثمَّ يحدث التهاب الصفاق، وقد يصبح الألم والحمى شديدين. يمكن أن يؤدي تفاقم العدوى إلى حدوث صدمة.

المصدر - سيدتي