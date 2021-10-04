الإثنين 04-10-2021
الوكيل الاخباري

الرحاحلة : تعديل قريب على قانون الضمان

الأرصاد لـ الوكيل : لا مؤشرات لهطولات مطرية حاليا

استحداث وحدة للشركات متعددة الجنسيات للتسهيل على المكلفين

الهواري يعرض لشباب العواصم العربية تجربة الأردن في محاربة كورونا

العمل لـ الوكيل : لم يتم فتح باب استقدام العمالة الوافدة لقطاع الإنشاءات

سلطنة عُمان تعلن عن انتهاء خطورة إعصار شاهين

بدء المصادقة على موازنة بلديات تعمل على تثبيت عمال الوطن

الطفيلة التقنية تستكمل إجراءات العودة الآمنة للتعليم الوجاهي

تهنئة لـ رؤى الشوابكة بمناسبة تخرجها

الملك يزور البادية الوسطى

الإثنين، 04-10-2021 02:53 م

أعراض التهاب الزائدة الدودية

التهاب-الزائدة-الدودية-


الوكيل الإخباري - التهاب الزائدة الدودية حالة طبية شائعة يجب التعامل معها بسرعة والتنبّه إلى أعراضها؛ تمهيداً للتشخيص المبكر، كونها تصبح مهدِدة للحياة.

اضافة اعلان

 

الزائدة الدودية هي أنبوب صغير على شكل إصبع يبرز من الأمعاء الغليظة بالقرب من نقطة اتصالها بالأمعاء الدقيقة. قد تكون للزائدة وظيفة مناعية بسيطة، ولكنها لا تُعدُّ عضواً أساسياً.

 

أعراض التهاب الزائدة الدودية عند النساء


تظهر الأعراض النموذجية عند أقل من 50% من الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة، وتشمل:
- الألم في الجزء العلوي من البطن أو حول السرة.
- الغثيان والقيء.
- بعد مرور بضع ساعات يزول الشعور بالغثيان، وينتقل الألم إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن.
- يشعر المريض بالألم عند ضغط الطبيب على هذه المنطقة، وقد يزداد الألم بشكلٍ كبير عند زوال الضغط.
- حمى تصل إلى 38.3 درجة مئوية.

تؤدي الحركة والسعال إلى زيادة الألم. وقد ينتشر الألم بشكلٍ كبيرٍ بدلاً من الاقتصار على الجزء السفلي الأيمن من البطن عند الكثير من الأشخاص، وخصوصاً الرضَّع والأطفال. يمكن أن يكون الألم أقل شدَّة، والمنطقة أقل إيلاماً عند كبار السن والنساء الحوامل.

قد تتراجع شدَّة الألم لعدة ساعات بعد تمزُّق الزائدة، ثمَّ يحدث التهاب الصفاق، وقد يصبح الألم والحمى شديدين. يمكن أن يؤدي تفاقم العدوى إلى حدوث صدمة.

 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-175038-eye-cancer-uveal-melanoma_700x400

علاج جديد لسرطان العين

8201529214351776

طرق للحفاظ على الذاكرة مع تقدم العمر

4062801-1368274392

أطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن

مشروب

مشروب يقوي جهاز المناعة

tbl_articles_article_19871_817260bcf1a-310f-4f2a-b9e5-54b3cf26a5dd

تعرفي على 5 أخطاء تجعلك عرضة للإصابة بسرطان الثدي

tbl_articles_article_21419_85726ae76e5-99b8-403a-8cbd-da1223512167

نقص كريات الدم البيضاء: أسبابه وطرق زيادتها