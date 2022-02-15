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الثلاثاء، 15-02-2022 04:12 م

أعراض التهاب القولون العصبي والأسباب

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الوكيل الإخباري - التهاب القولون العصبي، الذي يُطلق عليه طبياً إسم "متلازمة القولون العصبي"، يُسبب أعراضاً غير مريحة ومؤلمة في البطن، مثل الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ وغيرها. ولا يتسبب القولون العصبي في إتلاف الجهاز الهضمي أو زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، ولكن يجب التحكم في الأعراض لتجنّب الألم.

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أسباب القولون العصبي

 

غالباً ما تحدث متلازمة القولون العصبي عند الأشخاص في أواخر سن المراهقة وحتى أوائل الأربعينيات، ويمكن أن تكون النساء أكثر عرضةً للإصابة من الرجال.
وقد تكونين أكثر عرضةً للإصابة بالقولون العصبي في الحالات الآتية:
1-تاريخ عائلي مع القولون العصبي.
2-المعاناة من ضغط نفسي أو توتر أو قلق.
3-عدم تحمل الطعام.
4-تاريخ من الاعتداء الجسدي.
5-عدوى شديدة في الجهاز الهضمي.

 

وتشمل المثيرات الشائعة بعض الأطعمة والأدوية، كما يمكن أن يكون التوتر العاطفي أيضاً محفزاً، ويرى بعض الباحثين أن القولون العصبي هو استجابة الأمعاء لضغوط الحياة. ومن أبرز أسباب التهاب القولون العصبي:
-عسر الحركة: مشاكل في طريقة تقلص عضلات الجهاز الهضمي وتحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.
-فرط الحساسية الحشوية: أعصاب شديدة الحساسية في الجهاز الهضمي

 

أعراض القولون العصبي

تتعدد أعراض القولون العصبي، ولعل أبرزها:
-آلام أو تقلصات في البطن، وعادة ما تكون في النصف السفلي من البطن.
- الشعور بالنفخة.
-حركات الأمعاء التي تكون أصعب أو أضعف من المعتاد.
-الإسهال أو الإمساك أو التناوب بين الإثنين.
-الغازات الزائدة.
-المخاط في البراز (قد يبدو أبيض اللون).

 

سيدتي 

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