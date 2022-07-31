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الأحد، 31-07-2022 04:31 م

أعراض الصرع الصامت عند الأطفال

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الوكيل الإخباري - تتعدد أنواع نوبات الصرع التي تصيب البالغين والأطفال على حد سواء، منها ما يعرف بالصرع الصامت الذي يعرف أيضًا بالنوبات المصحوبة بالغيبة (Absence seizures) وبالصرع الصغير (Petit mal seizures).

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وسنتعرف في هذا المقال على أعراض الصرع الصامت عند الأطفال:

 

يتسم هذا الصرع بأن نوباته عادةً ما تبدأ لدى الأطفال في سن ما بين 4 - 12 عامًا، وقد تتكرر لعدة مرات في اليوم الواحد، وقد تشمل أعراضها الآتي:  


- التحديق المستمر في الفراغ مع عدم تغير الوقفة أو وضعية الجسد، وفي حالات قليلة قد تسبب السقوط أرضًا.
- التغير في درجة الوعي والإدراك.
- تحريك الفم بفتحه وإغلاقه بسرعة مع إصدار صوت أو عمل حركات المضغ دون وجود شيء في الفم.
- تحريك العينين مع الرمش المتكرر والسريع.
- رفرفة الجفنين وارتجافهما.
- فرك الأصابع ببعضها بعضًا.

 

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