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الثلاثاء، 12-10-2021 04:21 م

أعراض تدل على تجلط الدم

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من علامات وأعراض الجلطات الدموية من المهم ملاحظة ذلك لأن الجلطات الدموية يمكن أن تسبب تجلط الأوردة العميقة، قد يكون هذا خطيرًا وستحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

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الجلطات الشريانية في الدماغ تسمى السكتات الدماغية. يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا في شرايين القلب، مما يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية.

يناقش مركز Stop the Clot الصحي عدة أعراض لجلطة دموية في الساق أو الذراع.

وتشمل هذه التورم والألم، والجلد الدافئ عند لمسه، وإحمرار أو تغير لون الجلد.

إذا تمكنت من التعرف على هذه العلامات والأعراض، فيمكنك إنقاذ حياتك أو حياة صديق أو أحد أفراد العائلة. إذا كانت لديك هذه العلامات أو الأعراض، فأخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن. إذا كانت الجلطة تسد الأوردة في الذراعين أو الساقين، فقد تبدو مزرقة أو حمراء، حسب موقع "ميديك فوروم".

 


قد يتغير لون بشرتك أيضًا بسبب تلف الأوعية الدموية بعد ذلك. يمكن أن يؤدي الانصمام الخثاري في الرئة إلى جعل بشرتك شاحبة ومزرقة.

هناك أيضًا عدة علامات على وجود جلطة دموية في حديثك. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تتضمن هذه العلامات "مشاكل في التحدث أو فهم الكلام، مما يشير إلى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية".

تزيد عوامل الخطر المحددة من خطر الإصابة بجلطات الدم لدى بعض الأشخاص.

تصبح جلطات الدم أكثر شيوعًا مع تقدم الأشخاص في السن، خاصةً من هم فوق سن 65 عامًا. علاوة على ذلك، قد تتعرض لهذا الخطر إذا كان لديك تاريخ عائلي من تجلط الدم.

 

المصدر - لبنان 24

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