أعراض تنذرك بنقص البوتاسيوم في جسمك

الوكيل الإخباري- رغم أهمية عنصر البوتاسيوم لصحة الجسم، إلا أن الكثير منا لا يهتم بالحصول على حصته اليومية من هذا العنصر الغذائي.

اضافة اعلان



ويؤدي نقص البوتاسيوم في الجسم لحدوث العديد من الأعراض المرضية، فقد رصد موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، أهمية عنصر البوتاسيوم للجسم والأعراض المنذرة لنقصه.





ما أهمية عنصر البوتاسيوم للجسم؟

رغم أهمية عنصر البوتاسيوم لصحة الجسم، إلا أن الكثير منا لا يهتم بالحصول على حصته اليومية من هذا العنصر الغذائي.



ويؤدي نقص البوتاسيوم في الجسم لحدوث العديد من الأعراض المرضية، فقد رصد موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، أهمية عنصر البوتاسيوم للجسم والأعراض المنذرة لنقصه.



مشكلات الهضم



يلعب البوتاسيوم دورًا فعالًا في انقباض العضلات، لذلك يؤدي نقصه لحدوث عسر الهضم، والإمساك، وفي بعض الحالات يصيب القناة الهضمية بالشلل.



تشنج العضلات



عندما لا يحصل الجسم على ما يحتاجه من عنصر البوتاسيوم فذلك يؤدي لحدوث تشنجات في العضلات، وفي بعض الحالات يتفاقم الأمر لآلام العضلات الحادة وتيبسها، وهذا قد يؤدي لتعريض عضلات الجسم للتلف.



خفقان القلب



من الأعراض التي تنذر بنقص عنصر البوتاسيوم تسارع نبضات القلب أثناء فترات الراحة، وليس أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، وعدم انتظام الضربات القلبية يرتبط بالعديد من أمراض القلب الخطيرة.





المصدر: إرم







