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الأحد، 11-04-2021 02:57 م

أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الرئة!

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الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان الرئة من أنواع السرطان الشائعة التي تنشأ داخل النسيج الظهاري للشعب الهوائية وبأحجام مختلفة بالإعتماد على مكان ظهوره، ويمكن تقسيمها الى مركزية وطرفية (على الأطراف).

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إلا أن سرطان الرئة قد يكون مصحوبا ببعض العوارض التي تشكل إنذارا يتنبأ بإحتمال الإصابة به.


نشرت صحيفة "إكسبريس" عددا من العوارض التي تنبئ بالإصابة بالمرض، نقلا عن بيانات منظمة أبحاث السرطان البريطانية.


ويعتبر العارض أو الإنذار الأكثر إنتشارا هو السعال المستمر والذي يصاحب ببعض الألم وخروج الدم، كما ويشير ضيق التنفس وألم الصدر الى إحتمالية وجود كتل في الرئة.


كما ويعتبر فقدان الشهية والوزن والشعور بالتعب بشكل دائم، من العوامل التي تنذر بالإصابة بالسرطان.


وينصح في حال حدوث مثل هذه الأعراض بمراجعة الطبيب بأسرع وقت والقيام بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.


يذكر بان الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، كان قد تحدث في وقت سابق على ان التدخين واستنشاق جزيئات الدخان من العوامل التي تؤدي للإصابة بهذا النوع من السرطانات.

 

سبوتنيك

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