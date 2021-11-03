أعراض صداع ضعف النظر وطرق علاجه

الوكيل الإخباري - ما العلاقة بين ضعف النظر والصداع، مما لاشك فيه ان ضعف النظر على اختلاف أنواعه يعد سبباً رئيسياً للإصابة بآلام الرأس المختلفة والصداع بشكل عام، وهنالك عدد من أمراض العيون التي تسبب صداع الرأس .





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ذكر الموقع أن هنالك أعراض ترافق الصداع تدل على أن الصداع سببه العيون واضطراباتها، وهي:



1 - الألم في مقدمة الرأس "منطقة الجبهة".

2 - ألم متكرر في مقلة العين.

3 - يرافق الصداع ضعف في الرؤية.

4 - الإصابة باحمرار في العيون والجفون.

5 - تورم في العيون والجفون والألم بها.

6 - تأثر النظر ورؤية هالات وتشويش في الرؤية.

7 - صعوبة في تركيز النظر على الأشياء.

8 - شعور دائم بألم شديد في العيون.

9 - الشعور بالدوخة والدوار بشكل متكرر عند التركيز على رؤية الأشياء.

10 - الرؤية المزدوجة للأشياء.

علاج صداع ضعف النظر:



1 - عمل نظارات طبية حسب درجة ضعف النظر.

2 - ارتداء العدسات اللاصقة على اختلاف أنواعها يحدد نوعها الطبيب.

3 - إجراء عمليات تصحيح النظر بالليزر أو ما يسمى بالليزك وغيرها.

المصدر - هي