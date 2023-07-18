أعراض مزعجة للطفح الجلدي الحراري .. هكذا تتغلب عليه

الوكيل الإخباري- مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة الرطوبة، قد يتعرض البعض للطفح الحراري الجلدي المسبب للحكة والكثير من الأعراض الأخرى المزعجة.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب التعرض للطفح الجلدي الحراري، وطرق التغلب عليه، وفقًا لموقع "Web md".



ما هو الطفح الجلدي الحراري؟

الطفح الجلدي الحراري هو طفح جلدي يظهر على بعض مناطق الجسم عند الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة أو التعرض للشمس يسبب الشعور بالوخز والرغبة في الحكة.



يطلق على الطفح الحراري اسم الحرارة الشائكة، أو الدخنيات الحمراء، يمكن لأي شخص أن يصاب بالطفح الجلدي الحراري ، لكنه أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار.



ما الذي يسبب الطفح الحراري؟

يحدث الطفح الحراري الجلدي عند ارتفاع درجة حرارة الطقس والرطوبة مما يسبب كثرة التعرق، واحتباس العرق تحت الجلد، يتسبب هذا في تسرب العرق إلى الأنسجة المحيطة، مما يؤدي إلى حدوث تهيج مما يؤدي للطفح الجلدي.



ما هي أعراضه؟

يبدو الطفح الحراري وكأنه نتوءات صغيرة بارزة محاطة بجلد أحمر متهيج، قد يكون للطفح الجلدي احمرار ضئيل أو معدوم مما قد يجعل هذا الأمر أقل وضوحًا ويصعب اكتشافه.



وبدلًا من ذلك، قد تظهر النتوءات باللون الرمادي أو الأرجواني أو الأبيض، بالنسبة لبعض الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن يتسبب الالتهاب الناتج عن الطفح الحراري في جعل المنطقة المصابة أفتح أو أغمق. يسمي الأطباء هذا بفرط التصبغ التالي للالتهاب، وعادة يستمر لبضعة أسابيع أو أشهر.



وعادةً ما يحدث الطفح الجلدي الحراري على أجزاء من الجسم مغطاة بالملابس، مثل:

- البطن.

- الرقبة.

- أعلى الصدر.

- الإبط.



وعادة ما يستمر الطفح الجلدي الحراري حوالي يومين إلى ثلاثة أيام، ومن الممكن أن ينتشر الطفح الجلدي الحراري إلى أجزاء أخرى من الجسم، يحدث ذلك بسبب انسداد مسارات العرق.

العلاج

لا يوجد علاج قياسي للتخلص من الطفح الجلدي الحراري، وعادة ما تتحسن البشرة بمجرد أن تبرد.



ويمكن القيام ببعض الأشياء في المنزل للحصول على الراحة:

- الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في مكان درجة حرارته أقل.

- التخلص من الملابس المتعرقة.

- أخذ حمام بارد.

- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- تجنب حك البشرة لمنع تفاقم الحالة.

- تجنب استخدام المراهم أو الكريمات التي تحافظ على رطوبة البشرة.

- تجنب أيضًا المنتجات التي قد تسد المسام مثل الزيوت أو المستحضرات المعطرة.



الكونسلتو الطبي

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