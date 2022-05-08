الوكيل الإخباري - الكوليسترول مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، وله عدة مهام في الجسم، وهو نوعان، إما كوليسترول ضار أو كوليسترول نافع، والأهم أن مستويات الكوليسترول النافع في الجسم يجب أن تكون ضمن مستويات معينة وكذلك الضار.

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أعراض ومضاعفات ارتفاع الكوليسترول في الدم



1 - ألم في الصدر بسبب ضيق الشرايين.

2 - تسارع في ضربات القلب.

3 - ألم حارق وشديد في الساقين والقدمين يستمر حتى أثناء الراحة.

4- تصبح البشرة شاحبة وناعمة وجافة.

5- الجروح والقروح (القروح المفتوحة) التي لا تلتئم في القدمين والساقين.

6- فقدان الكتلة العضلية في الساقين.

7- رائحة فم كريهة.

8- وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ظهور علامات حمراء في الجلد، ويمكن أن يترسب الكوليسترول حول العينين ويشكل كتل دهنية صفراء.

9- أما المضاعفات فأبرزها ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية والقلبية والدماغية.

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