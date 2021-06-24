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الخميس، 24-06-2021 12:28 م

أعشاب تساعد في علاج حب الشباب

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الوكيل الإخباري - عد الحبوب بمختلف أنواعها أحد أكثر المشاكل شيوعاً بين السيدات والرجال أيضاً، وهي من المشاكل المؤرقة التي عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً في العلاج وقد تخلف مشكلة أخرى وهي الندوب وغيره.

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مجموعة من بعض الأعشاب الطبيعية تعد علاجاً فعالاً للحبوب:

 

1 - شجرة الشاي

تتميز بخصائص مضادة للالتهاب وأخرى مضادة للميكروبات وذات فعالية في منع نمو البكتيريا والجراثيم المسببة للحبوب دون الاضرار بالجلد نفسه، إذ تعد شجرة الشاي لطيفة على الجلد، كما تساعد في حل مختلف مشاكل المسام وتسيطر على إفراز دهون البشرة.

كيفية الاستخدام: يمكنك خلط بعضا من زيت شجرة الشاي مع زيت الجوجوبا ودلكيه على المناطق المصابة فقط، وإذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك سحق بعض أوراق شجرة الشاي واخلطيها مع جل الصبار واستخدمي الخليط كعلاج موضعي.

 

2- النيم 

تعد عشبة النيم أحد أبرز العلاجات الطبيعية من نواحي مختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبشرة والحبوب، إذ تتميز بخصائص مضادة للالتهاب ومضادة للشيخوخة بجانب مساعدتها في تنظيم انتاج زيوت البشرة وعلاج الحبوب وندوبها بفضل ثرائها بفيتامين سي.


كيفية الاستخدام: اخلطي كميات متساوية من مسحوق النيم ودقيق الحمص والكركم، ثم اضيفي بعض من ماء الورد أو ماء الخيار وامزجي جيداً حتى يتشكل عجين قبل تطبيق القناع على المنطقة وتركه لمدة 15-10 دقيقة، واشطفي بالماء.


3 - ويتش هازل

من الأعشاب المعروفة جداً بخصائصها ومزاياها الجمالية الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق بعلاج الحبوب، وذلك بفضل ثرائها بمادة العفص ومضادات الالتهاب.


كيفية الاستخدام: اضيفي بعض من مستخلص النبتة إلى الماء المقطر واخلطي في وعاء مقاوم للصدأ قبل أن تغليه على نار عالية، وبمجرد الغليان اختاري أدني حرارة واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 25-30 دقيقة، ثم غطيه بعناية واتركيه في مكان آمن ليبرد طوال الليل. وعند الاستخدام، طبقي الخليط على المناطق المصابة بقطعة قطن.


4 - اللافندر
عنصر مهدئ وفعال في منع نمو البكتيريا والحفاظ على صحة المسام بجانب تهدئة الحبوب النشطة وما تسببه من ألم وندوب ويمنع أيضاً من انتشارها.


كيفية الاستخدام: امزجي 1-2 قطرات من زيت اللافندر مع زيت ناقل، مثل الجوجوبا أو الارجان واستخدميه كعلاج موضعي، كما يمكنك إضافة بعضا من زيت اللافندر في جهاز البخار لتنقية البشرة مرة واحدة في الأسبوع.

 

المصدر - البوابة 


 




 

 


 

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