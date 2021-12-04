السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 04:42 م

أعشاب قوية للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر

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الوكيل الإخباري - يشعر معظمنا بالقلق بشأن تساقط الشعر، وعلى الرغم من أن هناك العديد من العلاجات الطبية المتاحة لهذه الحالة، إلا أن البعض يرغبون دائما في اعتماد العلاجات الطبيعية.

أوراق نبات القراص
وفقا لدراسة أجريت عام 2018، يحتوي مستخلص أوراق نبات القراص على كميات عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية فروة الرأس من التلف وتحفيز نمو الشعر الجديد.

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قش الشوفان
قش الشوفان هو عشب مغذ بعمق مليء بالفيتامينات والمعادن وخاصة السيليكا التي تساعد في ترقق الشعر.

 

الهندباء
تساعد الهندباء على تقليل إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، وهي مركبات تشارك عادة في التهاب الجسم.

وهذا هو السبب في أن جذر الهندباء قد يساعد في الحد من تساقط الشعر بسبب قدرته على مكافحة الالتهابات.

المصدر - لبنان 24

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