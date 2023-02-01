أفضل المشروبات لعلاج الزكام

الوكيل الإخباري- نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق (عدوى الجهاز التنفسي العلوي). عادة ما تكون غير مُضِرَّة، على الرغم من أنه قد لا يبدو الأمر كذلك. ويمكن أن تسبب أنواع عديدة من الفيروسات الإصابة بنزلات البرد الشائعة.

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وعند الإصابة بنزلات البرد والزكام قد يعاني البعض من أعراض مصاحبة للمرض والتي قد تؤثر على الحياة اليومية، ولهذا من المهم معرفة أفضل المشروبات التي قد تساعد في علاج الزكام :



- عليك بتناول الحساء الساخن والذي يساعد على تهدئة الأغشية المخاطية، والتخلص من التهابات الحلق المصاحبة للزكام.



- مشروب الزنجبيل له دور في التقليل من حدة الزكام، ويمكن إضافته إلى الليمون للحصول على نتيجة أفضل.



- عصير البرتقال والليمون غير المحلى مفيد لعلاج الزكام، حيث أنهما يحتويان على نسبة عالية من فيتامين سي.



- شاي أوراق الزعتر يساعد على مقاومة الفيروسات المسببة للزكام.



- الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة إلى جانب أنه مضاد للفيروسات، وبالتالي يساعد على التخلص من الزكام.



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